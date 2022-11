TO JE SVE IGRA IZMEĐU NJIH, POKAŽI DOKAZE DA SI MI BILA SA SINOM! Miloš Bojanić progovorio o LJUBAVNOJ AFERI Mikice i Sanje Grujić

Sanja Grujić i Mikica Bojanić šokirali su sve učesnike "Zadruge" kada su tokom svađe otkrili da su se poznavali i pre ulaska u rijaliti, o čemu se u javnosti nagađalo prethodnih dana.

foto: Nikola Anđić, Zorana Jevtić

Grujićeva je tom prilikom istakla i da ima njihove zajedniče slike, pa je pozvala svoju majku da objavi prepiske s Mikicom, dok je Bojanić pozvao svoju suprugu Dušicu da uradi isto.

Da bismo proverili šta Bojanićeva porodica misli o svemu, pozvali smo Mikičinog oca Miloša, koji je imao zanimljivu teoriju o svemu.

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Ja kao veliki rijaliti igrač smatram da je sve to igra između njih. Ne verujem da je Mikica bio s njom. Ne samo s njom nego ni sa bilo kojom. Ali to se nikad ne zna. Što se tiče tih njihovih zajedničkih slika, što ih ne pokaže? Ako se budu pojavile u javnosti, videćemo. Mi to da sprečimo da izađe, ne možemo. Sanja je vrlo inteligentna i oštroumna, a moj je namazan svim bojama na mene. Sve mi je to rijaliti - poručio nam je ljubazno folker.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)