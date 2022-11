KUSTURICA O BURNOJ LJUBAVI S MAJOM: Posrećilo mu se tek iz četvrtog puta! Bili su raskinuli, a njene udvarače je hteo da BIJE

Jedna od najvećih ljubavi na našoj sceni je između reditelja Emira Kusturice i njegove supruge Maje, s kojom je u braku 40 godina i imaju dvoje dece Stribora i Dunju.

foto: Dragana Udovičić

Njihova priča o upoznavanju i zabavljanju ostavila je bez daha one koji su je čuli kad ju je reditelj ispričao na Samitu mladih "Otvoren svet" na Zlatiboru. Kako je rekao Kusturica, on i Maja su se zabavljali pre nego što je otišao u Prag na studije, ali da se ljubav kod njega nije ugasila.

foto: Aleksandar Jovanović

- Jednu noć na kraju prve godine studija kroz Prag prolazi jedan sarajevski šaner koji me izvodi na večeru i kaže: "Profesore...", oduvek su me zvali profesore jer sam voleo da pričam, kaže: "Maja bi što pre trebalo da dođe do tebe ili ti do nje, napadaju je svi." A ja sam tu ljubav kao ostavio, ali mi je bila na srcu. Kažem: "Znaš šta, to je davno prošla priča, nema veze, ona ima svoj život, ja imam svoj." Završi se to veče, četvrtak ujutru na tabli oglasnoj kaže: "Najveći film svih vremena 'Amarkord' Federika Felainija će biti prikazan sutra na projekciji po podne", a taj šaner me podstakao na Maju, pa razmišljam da li da idem da gledam film ili da skočim na voz i otputujem za Sarajevo - priča Kusturica, pa nastavlja:

foto: ATA images

- Trčim na stanicu, uskačem u voz, Mađarska, Horgoš, Zagreb, Beograd, presedam, dolazim u Sarajevo, idem pravo u kafanu gde smo mi sedeli zajedno. Sedam na onu električnu peć na struju, Borka, koja je vodila tu kafanu, kaže: "Profesore, nije valjda da nisi naučio u svetu dobre manire, ne sedi se na toj peći, sedi vamo na tu stolicu." Kažem: "Da nisi možda videla ili da nije Maja dolazila ovde?" Kaže: "Ne znam, čula sam da ima neki plavušan, sin nekog hirurga, ali ona ti", kaže, "koliko sam čula, ide u slastičarnu kod Nikole Jadranka na Ljubovici." Ja brže-bolje u taksi, u slastičarnu, najedem se onih kolača, dođu mi do vrha grla, povraćam, nema Maje, nema tog dečka, čak sam bio istrenirao kako da mu objasnim da ne sme više da joj se približava.

foto: Kurir

Posle ovog neuspeha Kusta se vratio u Prag:

- Subota uveče, nisam video Maju. Nedelja ujutru, Beograd, Zagreb, Horgoš, Prag i stižem negde u ponedeljak ujutru, dolazim, na oglasnoj tabli kaže zbog velikog interesovanja film "Amarkord" se prikazuje još jedan put. Odem u projekcionu salu i sednem u prvi red. Počinje film, razmakne se zavesa, kaže, ona neka žena pere veš. Provincija Rimini, jedan klošar vikne "La prima vera" i ja zaspim. Probudim se, kolege sa klase gledaju u mene onako s podozrenjem, vidi se da si balkanski divljak.

Čitava nedelja je prošla u osećanju krivice. Sreda, srećem opet šanera, kaže: "Čuo sam se sa njenom prijateljicom. Čoveče, moraš da dođeš, moraš da je odvojiš, vodi je iz Sarajeva, nestaće ti, izgubićeš je, nećeš je nikad naći." Krenem i opet se pitam da li da gledam veliki film ili da idem u Sarajevo. Odluka. Četvrtak veče. Voz. Neki bugarski kupe je bio. Ošugam se. Dođem u Sarajevo, majka me namaže onim praškovima - kazao je reditelj, a potom istakao da ni tad nije uspeo da pronađe Maju.

foto: Aleksandar Jovanović

- Odem ujutru u kafanu i jedan prijatelj kaže: "Ona ti je na Jahorini, izgleda da se zabavlja sa sinom Bebe Selimovića." Uzmem od oca auto, na Jahorinu, prijatelji i ja popnemo se gore, metar i po snega, dođemo u hotel "Jahorina", nje nema i krene cuganje, jedna za drugom rakija ide. Oni se ponapijaju, ja ispratim čitav put do mladosti. Nema Maje. Vratimo se u Sarajevo, a ja opet na studije. Voz. Opet nisam video Maju, jer opet ta stvarnost koja te ludi. Dolazim u Prag, ponedeljak ujutru, opet na oglasnoj ploči piše: "Zbog ogromnog interesovanja film 'Amarkord' još jedna projekcija. I sad ja na projekciji, razmakne se ona zavesa. Prva slika žena pere veš, neka deca pretrče obalom i ja zaspim. Probudim se, bruka nikad veća. Neki Poljak neće da priča sa mnom. "Kakav je to", kaže, "čovek. Pa je li moguće da ti negiraš najveće dostignuće u istoriji kinematografije?" Ćutim. Skrušen.

foto: Profimedia

Kusturica je na kraju ipak imao sreću da pronađe Maju i da se venča s njom.

- Dolazim na Mljet, na Mljetu nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, koji nije bio tada predsednik. Kažu mi došla je Maja. Bicikl, na glavni trg, Maja je tu, mi se onako pozdravimo, kafa. Ćutimo, ćutimo, ćutimo, kao i u svim tim dobrim ljubavnim pričama. Pita me: "Jesi čuo da je Felini napravio jedan divan film? Jesi gledao 'Amarkord'?" Sad ja da se ne obrukam kažem: "Pa ko nije gledao 'Amarkord'." I te iste godine u bioskopu "Romanija" nas dvoje smo gledali film "Amarkord" Federika Felinija i zapravo posle toga je došlo do venčanja. Tako je to kad se daje prednost životu, a ne fikciji, jer ona uvek čeka, a život ne čeka, u životu mora čovek da razvija pozitivne instinkte i da deluje u odnosu na izazove - zaključio je on.

foto: EPA/Khaled Elfiqi

Kurir.rs/ Dobrica Bajić

Bonus video:

01:47 Emir Kusturica o Dostojevskom