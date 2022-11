VERICA RAKOČEVIĆ NAPUSTILA GNEZDO NA AVALI! Ostavila Veljka da bi bila uz NJEGA pa se oglasila na Instagramu! (FOTO)

Brak Verice Rakočević stalno je na udaru javnosti. Istog momenta kada je skopljen, brak Verice Rakočević i 35. godina mlađeg Veljka Kuzmančevića, upravo zbog znatne razlike u godinama, postao je zanimljiv medijima.

Uprkos tome što su dizajnerka i kompozitor uporno govorili kako gaje divan odnos, pun poštovanja, ljubavi, poverenja i podrške, te da pomenutu razliku niti u jednom segmentu ne osećaju i da im je žao što se ranije nisu sreli, dobar deo javnosti nisu uspeli da ubede u bajku koju žive.

Međutim, njihova ljubav, poštovanje i razumevanje opstaje već niz godina. Ne razdvajaju se, sem kad Verica ode u posetu kod svojih unuka, kao što je sad slučaj. Naime, objavila je na Instagramu kako je napustila Avalu i vreme provodi sa unukom.

Jedno vreme se spekulisalo da je Veljko sa Vericom samo zbog novca, jer ga ona izdržava, ali čak i kada su se stvari u jednom momentu preokrenule, u Veljkovu korist te je krenuo da slika i svoja dela prodaje u inostranstvu po visokim cenama, nije bilo načina neverne Tome ubediti da prava ljubav između starije žene i mlađeg muškarca zaista postoji.

Podsetimo, Verica Rakočević je jednom prilikom priznala da izdržava Veljka, i da više doprinosi nego on.

- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35 hiljada dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - pričala je kreatorka.

