"JADNI ONI ČIM IMAJU VREMENA ZA TO" Marija Mikić ovako komentariše PROZIVKE zbog druge trudnoće, otkrila i ko zna POL BEBE (FOTO)

Pevačica Marija Mikić tri meseca nakon rođenja ćerkice Đurđe ponovo je u drugom stanju.

Sada se pevačica oglasila i otkrila detalje trudnoće.

foto: Printscreen/Instagram

- Postoji jedna osoba koja već zna pol bebe, ali nama je bitno da je sve u redu. Saznaćemo pol kada uspemo da se organizujemo od svih obaveza, prenatalni test je gotov. Iskreno, ne žurim nigde i uživam! Malo mi je i zanimljivo da sam u neizvesnosti - poručila je pevačica i otkrila da bi volela da dobije dečaka.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako baš moram da budem iskrena, volela bih da je dečak. Želim da imam i dečaka i devojčicu. Naravno, najbitnije je da je živo i zdravo - poručila je Marija fanovima.

Inače je Marija Mikić priznala da se susrela sa brojnim negativnim komentarima kada je zatrudnela drugi put, veoma brzo nakon porođaja.

1 / 5 Foto: Printscreen/Instagram

"Jesam. I bilo je dana kada sam htela da se oglasim. Ali onda bih bila ista kao oni. A to ne želim. Moj život je moja stvar. To što sam javna ličnost je cena našeg posla i što svako može sebi da da za pravo da komentariše. Ali i ja sam običan čovek od krvi i mesa, imam osecanja. Onda pogledam oko sebe, pogledam ljubav, sreću i kažem: 'A, jadni oni'. Čim imaju vremena za to. Želim im bar upola kao sebi, a ako može, eto i više. Da budu manje zlobni", napisala je Marija.

Kurir.rs/K.Đ.