"ĐAVO JE NOĆAS OPET U GRADU" Ana Nikolić izbacila noge kroz prozor auta, izvrnula suknju do gaćica, a LUDILO šta je sebi poručila

Pevačica Ana Nikolić uživa u noćnim provodima i kad god stigne od obaveza posećuje klubove, a o svemu obaveštava svoje fanove koji jedva čekaju da vide kako se Nikolićeva opušta.

Iako je često kritikuju da se ponekad previše opuštena, Ana je po prirodi veseljak i zna kako da sebi da oduška.

Nikolićeva je u provod izašla sa bivšom zadrugarkom Jovanom Ljubisavljević i svojim frizerom. Objavila nekoliko videa na Instagram storiju iz kluba, gde se veselu i plesala, a najviše je iznenadilla kada je sela u kola i izbacila noge kroz prozor.

"Mirna, mirna ti bićeš mirna", napisala je uz video Ana stih njene pesme "Đavo".

