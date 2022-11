"RAZBIO BIH MU GLAVU HARMONIKOM" Bosanac progovorio o BAKŠIŠU, KRAĐI na slavljima, kolegama, a OVO ga baš UŽASAVA

Harmonikaš i član žirija "Zvezda Granda", Dragan Stojković Bosanac poznat je kao čovek koji nema dlake na jeziku i koji uvek iskreno govori na sve teme.

Tako je bilo i ovog puta, kada se voditelj dotakao teme bakšiša i toga kako neki harmonikaši kradu novac na nastupima i ne žele da ga podele sa ostalim kolegama.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Ja sam čuo da harmonikaši imaju neke posebne džepove u tom mehu od harmonike i da tu stavljaju bakšiš da posle ne bi delili sa ostalim kolegama - rekao je voditelj za "Grand magazin".

- Prvo ja ne znam da li uopšte postoji harmonika koja dobije pneumoniju meha, kad dobije to ona se izduva, pa ne bi moglo da se svira. Da li trpaju po džepovima, nisam ih sreo, ali kad bih to video, ja bih mu razbio glavu harmonikom. Ko krade bakšiš to je loš čovek i njemu treba zabraniti da svira, treba ga izvrguti ruglu - poručio je Bosanac i dodao:

foto: Printscreen Tv Prva

- Bakšiš kad se dobije, on se deli i to je najlepša i najbolja volja onome kome sviraš. On ti tako dobrovoljno pokazuje zahvalnost i zadovoljstvo. Može on da te polije pićem i da te otera, ali kad ti daje bakšiš to znači da si uspeo da dopreš do njega i do njegovih emocija i da ti se čovek tako zahvali - zaključio je Dragan.

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

