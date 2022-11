SEKA ALEKSIĆ POSTAJE BIZNISMENKA! Pevačica počinje sa dizajniranjem ODEĆE OD LATEKSA! Ovo su SVI DETALJI, dame će se ODUŠEVITI

Seka Aleksić je u poslednje vreme puna novih ideja. Jedna od želja već duže vreme bila joj je da ima svoju modnu liniju i to će ostvariti u narednom periodu.

Pevačica je odlučila da uz pomoć svog art direktora pokrene novi modni biznis, a kako Kurir saznaje od izvora bliskom pevačici, u pitanju je modna kolekcija za pripadnice ženskog pola.

Njena linija će se zvati "555 Second skin by Seka", što u prevodu znači "druga koža". U prvoj kolekciji za svoj brend Aleksićeva će akcenat staviti na garderobu od lateksa,koja će biti vrlo slična onome što sama preferira kad je u pitanju scenska garderoba.

- Seka u poslednje vreme ne staje. Priprema nove pesme, album... Vodi kulinarski šou-program "Majke i snajke" na Kurir televiziji, a sada je, na nagovor svog kreativnog direktora, rešila da se oproba i u modnim vodama. To će biti stvari kakve ona nosi na nastupima. Biće inovativnih materijala, posebno će akcenat biti na lateksu. Svetska priča. Nedavno je nosila i prvi model iz svoje kolekcije na nastupu u Novom Sadu. Svi su komentarisali da izgleda nikad bolje, a tome je svakako doprineo i stajling koji je za to veče izabrala. Sekina kolekcija biće dostupna svima, kako po pitanju cena, tako i po pitanju veličina. Biće to pravi bum - završava naš izvor.

Inače, Seka je nedavno počela da trenira i da vodi računa o svom izgledu, koji je dovela do savršenstva. Mnogo smatraju da nikad bolje i mlađe nije izgledala, dok se njen stil može uporediti sa stilom velikih svetskih zvezda.

Pokušali smo da dobijemo komentar Aleksićeve, ali ona se nije javljala na naše pozive.

