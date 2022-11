LEPA LUKIĆ OTKRILA DA JE POVEĆANA NACIONALNA PENZIJA! Evo šta kažu ESTRADNJACI o povećanju koje su dobili od DRŽAVE

Lepa Lukić otkrila je za Kurir da je nacionalna penzija povećana na 65.000 dinara, a da je gugi niz godina iznosila 50.000 dinara. Ona je ispričala i da ne živi samo od tihg primanja već da ima čak tri penzije koje joj omogućavaju lagodan život.

- Imam normalnu penziju, koju sam dobila posle 35 godina radnog staža, uz to imam kanadsku penziju i ovu nacionalnu, koja je sada povećana za 15.000 dinara. Ja mogu lepo da živim zato što imam tri penzije i velika primanja. Povećanje nacionalne penzije mi najviše znači jer to pokazuje da još uvek vredim. To je jedno veliko priznanje koje mnogi nisu dobili. Bila sam veoma srećna kad su mi to saopštili jer je to veliko priznanje - ispričala je Lepa Lukić za Kurir.

Miroslav i Milena zadovoljni povišicom Hvala državi što misli na penzionere U Srbiji je penzija zvanično podignuta za devet odsto od 1. novembra, što je obradovalo i estradne ličnosti s kojima smo kontaktirali. - Ja imam svoju penziju, uplaćivao sam sebi porez i doprinose, a nezavisno od toga dobio sam i nacionalnu penziju. Pa naravno da mi je drago što je penzija podignuta. Lep je to osećaj... Ja sam neko ko nije stavio da mu penzija stiže na tekući račun, već mi poštar svakog meseca dolazi i donosi penziju, kao u neka ranija vremena - objasnio je Miroslav Ilić, a slično je rekla i Milena Plavšić. foto: Ana Paunković - Moje kolege i ja nemamo neke koristi od povećanja penzije jer imamo mnogo veće rashode i troškove za svaki nastup. Ono što država da i što može da da, ja sam zadovoljna. Za ljude koji žive samo od penzije to mnogo znači, mene to povećanje neće nešto spasti ako nemam druge prihode. U svakom slučaju, država je pokazala da misli na svoje građane - kazala je ona. foto: Damir Dervišagić

Obrićeva, očekivano, nije zadovoljna visinom svojih primanja.

- Negde ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. Ja sam 14 godina radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam, srećom, decu koja mi pomažu - rekla je Nada Obrić nedavno za Kurir.

Međutim ima i onih na estradi koji se ne žale na svoju penziju, kao što je Željko Samardžić.

- Od oktobra 2020. sam penzioner, imam svoju penziju, koja mi je dovoljna. Supruga Maja i ja nemamo neke posebne prohteve. Živimo skroman život, ali dostojan svih onih koji pristojno žive, što bih svima poželeo - poručio je on za Kurir pre godinu dana.

