OGLASIO SE BIVŠI MUŽ ZLATE PETROVIĆ! Sin im završava FAKULTET, sad se zaposlio, a evo šta kaže njegov otac na to!

Nakon što su mediji preneli da je Jovan Pejić krenuo očevim stopama i postao voditelj, oglasio se Zoran Pejić Peja.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Jovan nije postao voditelj, već organizator. Bavi se organizatorskim poslom na "Insta TV". Tu se zaposlio i jako mi je drago zbog toga. On je sada u tim godinama i treba da pogleda sve poslove i da odabere sebi put. Međutim, on završava Ekonomski fakultet, to mu je prioritet, a ovo je samo da vidi šta sve u životu može da se radi - objasnio je Peja i dodao:

- Njemu je to sad jako interesantno, mnogo je srećan. To su sve moji prijatelji, sa njima sam radio i ja. Život je stvarno čudo, moje dete se posle toliko godina zaposlilo na Pinku, tamo gde sam ja počeo pre trideset i koju godinu.

foto: Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Peja se prisetio perioda kada je i sam radio na pomenutoj televiziji, a za koju ga vežu samo lepe uspomene.

- Drago mi je da je okružen dobrim ljudima, koji mu pomažu, čak mu nude i hranu, slatkiše. Baš sam srećan zbog toga jer znam da moj život koji sam radio i živeo, nisam ga uzaludno potrošio – zaključio je nekadašnji voditelj i ponosni otac.

Kurir.rs/Grand

