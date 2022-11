PONOVO DOBRE DRUGARICE! Pomirile se Jelena i Ana, evo ko je kumovao pomirenju: Jankovićka s porodicom putuje kod Švajnija i Ane!?

Ana Ivanović i Jelena Janković zakopale su ratne sekire, ekskluzivno saznaje Kurir. Nekadašnje teniserke godinama nisu razgovarale, a nedavno su rešile nesuglasice.

Tome je kumovao njihov zajednički prijatelj, a kako je ispričao naš izvor, moguće je da će Jankovićeva sa svojim porodicom uskoro posetiti Anu i njenog supruga u Nemačkoj.

foto: AP

- Ana i Jelena su bile dobre drugarice, i to svi znaju, međutim, tokom njihove karijere desile su se neke neprijatne stvari zbog kojih ni jedna ni druga nisu želele da popuste. Kada se Jelena porodila, Ana joj je preko zajedničkog prijatelja poručila da joj je drago što se ostvarila kao majka. On je Jeleni preneo iskrene želje i Jankovićeva je zahvalila. Doduše, nisu se čule, a ni videla još uvek, ali prvi korak je načinjen. Štaviše, Ani bi bilo drago da Jelena sa svojom porodicom bude gošća kod nje i supruga Bastijana Švajnštajgera u Minhenu, gde imaju porodičnu kuću. Kako će proteći taj susret, ostaje nam da vidimo, ali svima je drago da se one pomire i da to javnost zna - priča naš sagovornik.

Iako zvanično ni jedna ni druga nisu želele da govore o tome zašto su zaćutale i zašto su se otpratile sa Instagrama, Jankovićeva je samo jednom prokomentarisala to što je koleginica nije pozvala na venčanje s proslavljenim fudbalerom koje je bilo u Veneciji.

- Nisam razočarana što me Ana nije pozvala na svoje venčanje, jer smatram da su najsrećniji trenuci u našim životima rezervisani za ljude koji su uz nas dugi niz godina i s kojima delimo dobro i loše. Ja bih bila samo broj više na tom venčanju - poručila je Jelena tada. S Jankovićevom smo ovim povodom pokušali da kontaktiramo na broj telefona poznat redakciji, ali je on bio nedostupan.

foto: Sasa Pavlic

Ekipa Kurira