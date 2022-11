"ONA NIJE BILA SA OCEM KAD JE POGINUO, SVE JE SLAGALA!" Baka Kristine Ine OGORČENA na unuku, evo šta je PRAVA ISTINA o tragediji!

Porodica i poznanici ogorčeni su na Kristinu Inu Rajzinger nakon što je u "Zadruzi 6" ispričala svoju tešku životnu priču. Ona je svojim cimerima otkrila kako je lično bila svedok pogibije svog oca Željka i kako sebe već godinama krivi za njegovu smrt.

Nakon što je njena strana priče izašla u medijima, našoj redakciji javila se majka pokojnog Željka, Kristinina baka Mirjana Ivković, koja tvrdi da je ispovest njene unuke čista laž.

- Sve što je Kristina rekla - slagala je. Ta njena priča me je jako pogodila. Otvorila mi je stare rane. Katastrofa. Moj pokojni sin Željko Kristinu nikad nije priznao. Ona je vanbračno dete. Sve je slagala kako bi zadobila naklonost naroda i kako bi se ljudi sažalili na nju. Njena polusestra je u šoku. Ne želi da čuje za nju. I ona je zgrožena tim lažima. Laže i da nije imala kontakt sa ocem, on joj je kupio kompjuter, videli su se nekoliko puta. Ina se pojavila i na očevoj sahrani, svi su se pitali kako je nije bilo sramota da se pojavi na groblju. Mi se sad sudimo sa njom. Ja sam je tužila jer traži polovinu imovine mog sina. Tužili smo i njenu familiju, jer su pričali da je Željko kriminalac i da je prodavao organe - rekla nam je Kristinina baka Mira. Našem razgovoru je prisustvovao i Željkov dobar prijatelj D. i njegova ćerka K., koji su nam ispričali kako je zaista došlo do Željkove pogibije.

- Kristina laže da je njen otac poginuo 2017. godine, to je bilo 2018. Nije tačno ni da je Željko vozio, već je to bio jedan dečko iz Požarevca. Oni su tada krenuli za Srbiju. Govorio sam im da naprave pauzu, da se odmaraju. Dug je put od Holandije do Srbije, to je 2.000 kilometara. Nisu me poslušali. U Pećincima je bio neki jarak i oni su izleteli s puta i tu su završili. Željko je poginuo, a vozač je ostao živ, imao je nekoliko operacija, bio je nekoliko meseci i u zatvoru. Kakva crna Kristina, kako je nije sramota da priča da je tada bila u kolima sa ocem - rekao nam je on.

Verzija Kristine Ine U bolnici sam saznala da je otac poginuo! Podsetimo, Kristina je ispričala potpuno drugačiju verziju ovog tragičnog događaja. - Otac je vozio, ja sam sedela pozadi. Primetila sam da je umoran, jer smo stajali često, da jedemo i da se odmori malo. Bili smo u putu, u jednom trenutku sam zaspala, ne mogu da povežem šta se tačno desilo. Samo sam u jednom momentu čula zvuk i udarac. Meni je jedna noga bila prikleštena od sedišta, ali sve je okej bilo, 16 šrafova imam, operacija je trajala jedanaest sati. Njegovom drugu nije bilo ništa, a otac mi je bio bez svesti... - zaplakala je Ina pred cimerima, pa dodala da je u bolnici saznala da joj je otac preminuo. foto: Printscreen

