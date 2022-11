"LAŽU, TREBA DA IH JE SRAMOTA"! Mitar Mirić urnisao KOLEGE, otkrio istinu o bakšišima, ovo je prava ISTINA!

Pevač narodne muzike Mitar Mirić progovorio je o svojoj karijeri, fizičkoj aktivnosti, ali i o kolegama koji se hvale velikim bakšišima, te pričaju kako od njih žive i kupuju nekretnine.

- Ma lažu, kako ih nije sramota samih sebe, oni sami sebe lažu, ne nas. Romske svadbe su drugo, ali postoje klanovi ko može ići, ne može svako, ali ni to nije to kao pre - iskren je pevač, koji kaže da on ne radi za bakšiš, već programski, ali da ne odbija ako neko želi da časti.

Pevač je poznat kao neko ko voli fudbal, te je tako otkrio da je svojevremeno, kada su Orlići osvojili Svetsko prvenstvo, prvo ih zabavljao on, pa su tek onda išli na balkon Skupštine.

- Mitar, tad je bio Orlić, kad smo osvojili Svetsko, prvo su došli kod mene kući i proslavili smo tu pobedu, ne može nam niko ništa, pa su išli na Skupštinu. Ja sam ih ispratio tada sa harmonikašem...

