"NA VIDOJEVOM GROBU POJAVILA SE MISTERIOZNA PLAVUŠA": Udovica Nikolina nije došla, a ona spustila BELU RUŽU i sve vreme ovo radila

U subotu je porodica dala šestomesečni pomen Vidoju Ristoviću, suprugu Nikoline Pišek. Njegova udovica, koja vodi rat sa svekrom Mišom Grofom se nije pojavila na pomenu.

Radnik na Novom groblju je, kako piše Star, video je, pošto su svi otišli sa groblja, došla je plava žena koja je bila sama i koja je mnogo plakala mazeći sliku pokojnog Vidoja.

foto: Kurir/A.J.Panić, Aleksandar Jovanović Cile

"Kada su svi napustili groblje pojavila se mlađa plava žena u crnini koja je došla sama i koja je donela belu ružu. Mazila je sliku na spomeniku i baš plakala. Zadržala se možda deset, petnaest minuta i u tišini otišla. Sve vreme dok je napuštala groblje maramicom je brisala suze. Ne znam ko je žena. Čuo sam posle priče od kolega da je on umro kod neke žene u stanu i da je to možda ona, ali stvarno ne mogu da tvrdim bilo šta, to su nagađanja", rekao je radnik groblja.

Inače, Miša Grof je na pomenu bio jako ljut jer se njegova snaja nije pojavila. "Svi su došli, osim udovice. Ona nije stigla, jer je ona stalno sa tom gej populacijom. Oni se ne razdvajaju. Možda je morala da šeta kučiće pa zato nije stigla da dođe, strašno", rekao je otac pokojnog Vidoja.

kurir.rs/star

Bonus video:

00:08 Miša Grof sa Vidojevom prvom suprugom