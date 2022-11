BILE SU NERAZDVOJNE, A SAD NE MOGU DA SE SMISLE! Zorannah pobesnela zbog pitanja o Tamari Kalinić: Ne pričamo 8 godina!

Blogerke Zorana Jovanović i Tamara Kalinić bile su nerazdvojne drugarice, ali je njihovo prijateljstvo naglo prekinuto. Ni jedna, ni druga o prekidu prijateljstva nisu želele da govore, a Zorana je sada drhtavim glasom istakla da želi tu temu da zatvori zauvek

Zoranah je svojevremeno stetovirala i slovo "T" iza uha tokom druženja s Tamarom, a tetovažu je uklonila ubrzo nakon svađe sa Kalinićevom.

foto: Printskrin / You Tube, Printskrin/Instagram

Ona se sinoć sa drugaricom Sofijom Šašić pojavila na proslavi rođendana jednog magazina i tom prilikom novinari su je pitali za Tamaru, a nju je to izbacilo iz ravnoteže:

- Stvarno nemam komentar na to. Ne mogu da skapiram... Nas dve smo bile drugarice četiri godine, a duplo više nismo. Skoro osam godina ne pričamo. I nju i mene i dalje pitate za to, meni je to fascinantno. Da smo htele da pričamo na tu temu, ispričale bi davnih dana šta se desilo. Ja nisam neko ko prljav veš, što svoj, što tuđ, baca pred bilo koga. Svoje privatne probleme rešavam u četiri oka, nema potrebe da me pitate više na tu temu - poručila je Zorana Jovanović besno, dok joj je glas drhtao.

foto: Printscreen/Premijera

S druge strane, Tamara je jednom prilikom samo prekinula intervju na pitanje o Zorani, te je bilo jasno šta misli o ovoj temi.

Kurir.rs/Informer

