OVI UMETNICI SU SAD NEPRIJATELJI, NEKAD SU BILI NERAZDVOJNI! Evo ko si kim NE GOVORI, ko je koga PREVARIO, a ko je s kim NA SUDU!

Svađe i nesuglasice nisu karakteristične samo za estradu. Zbog razmirica i u srpskoj kinematografiji pucala su kumstva i prijateljstva, odbijale se uloge, a neke kolege decenijama ne govore. Iako na malim ekranima deluje kao da je između glumačkih parova sve idealno, situacija na terenu je ipak malo drugačija.

Među predstavnicima "sedme umetnosti" pukla su prijateljstva između Emira Kusturice i Gorana Bregovića, Mirjane Karanović i Branislava Lečića, Eve Ras i Žiže Stojanović kao i Nebojše Ljubišića i Dragana Jovanovića. Da krenemo redom.

Kusturica i Bregović već godinama unazad ne razgovaraju. Njih dvojica su čak i kumovali jedan drugom, a svađa je izbila tokom saradnje na filmu "Arizona drim".

- Što se mene tiče, Brega je završena priča. Prekinuli smo svaki kontakt kada me je prevario za muziku u filmu "Arizona drim". Platio sam mu da napiše muziku, a on mi je podmetnuo jednu korzikansku, jevrejsku pesmu. Tako je on kod mene zarađivao. Još me je i obrukao kod Igija Popa - razjasnio je Kusturica jednom prilikom.

Sa druge strane Lečić i Karanoviććeva prekinuli su svaki kontakt nakon što je glumca koleginica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje. Lečić je nedavno gostovao u emisiji "Sve po spisku sa Škundricem" i dotakao se i koleginice.

- Sarađivali smo, bili smo prijatelji, ali Mirjana Karanović ne zna šta radi i ne zaslužuje da je spominjem - bio je otvoren Lečić.

I danas se prepričavaju svađe Eve Ras i Žiže Stojanović. Njih dve su se toliko svađale da je Žiža, kako se spekuliše, u jednom trenutku tražila da Eva napusti seriju "Srećni ljudi".

- Ma kakva Žiža! Neću o njoj da pričam! Celog života sam je izbegavala. A morala sam s njom da igram u seriji "Srećni ljudi". Ma ona je toliko puna sebe da ni ne zna ko je Eva Ras. Ta žena ne zaslužuje reč o njoj da kažem - rekla je Eva za Skandal jednom prilikom.

Nebojša Ljubišić i Dragan Jovanović posvađali su se na krv i nož i završili na sudu zbog pesme "Ruža". Nebojša tvrdi da je autor muzike i dela teksta najpopularnije narodne pesme u Srbiji, a ne njegov kolega kako je zavedeno u Sokoju. Ljubišić je tužio svog kolegu i klasića da mu je ukrao pesmu.

Iz SOKOJA, organizacije muzičkih autora Srbije, potvrdili su da je kao autor muzike i teksta velikog hita upisan samo Gagi Jovanović. Medutim, još prošle godine stigao im je dopis od Ljubišićevog advokata, u kome on osporava Gagiju kompletno autorstvo nad muzikom i delom nad tekstom. Jovanoviću su zato blokirane isplate tantijema (godišnje nadoknade za autorska prava, op. aut.), a njegov kolega sada treba da sudu dokaže da je autor pesme. Nije na odmet znati da slični procesi u svetu traju i po nekoliko godina, a tantijeme, čak i na malom tržištu kao što je Srbija, mogu da iznose i po nekoliko hiljada evra.

Gagi je kratko prokomentarisao sukob sa Ljubišićem.

- Ne bih komentarisao ceo slučaj. Za mene je to tužna priča. Bili smo drugari, ali vremenom se ljudi menjaju - zaključio je on.

