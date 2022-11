"ŽENA GODINE JE ONA PORED KOJE SE BUDIM, A ONDA JELENA ĐOKOVIĆ!" Željko Samardžić o braku, ovo je njegov recept!

Pevač Željko Samardžić progovorio je o svojoj karijeri i porodici, a tom prilikom otkrio je i nepoznate detalje iz svog života.

- Moja najveća podrška je moja supruga Maja. Tu smo već 45 godina i to je jednostavno dovoljno kako bi dobila tu titulu. Ona jeste moja najveća inspiracija jer ipak toliko godina biti pored nekog kome veruješ u svakom pogledu nije malo. Nedavno je bila neka anketa pa su me zamolili da kažem svoje mišljenje ko je za mene žena godine - rekao je Željko i spomenuo Jelenu Đoković, suprugu tenisera Novaka Đokovića.

foto: Zorana Jevtić

- Između ostalog sam rekao da ima jedna pored koje se budim, ali ipak ću se odlučiti, pošto je jedan od najuspešnijih ljudi u svetu Novak Đoković, da to bude Jelena Đoković. Mislim da sam bio u pravu jer uspešna žena je uvek pored uspešnog muškarca.

foto: Nenad Kostić

Samardžić je otkrio i svoj recept za uspešan brak.

- Treba biti tolerantan. Uvek treba neko da popusti, evo ja sam uvek spreman da ja budem prvi. Spadam u red onih ljudi koji su protiv bilo kakve vrste nasilja čak i verbalno.

Kako ističe, porodica mu je najveća podrška i jako je vezan za njih.

- Kad god su blizu mene ja se bolje osećam. Jako sam vezan za svoje ćerke, za svoju suprugu, unuke sve više. Anđeliju, najmlađu unuku, pošto živimo u istoj zgradi, zamolim ćerku da je donese samo da je udahnem - iskreno kaže on i dodaje da mu naslednici kažu kada imaju neku kritiku:

foto: Zorana Jevtić

- Svi kažu šta im se dopada, kao i kod garderobe. Aleksa me naterao da kupim jedne cipele, on mi je stilista. Ja to preputim jer mlađa generacija drugačije to. Sat mi je poklonio za rođendan, takav je sad IN i nosi se. Ja samo kažem “Ajde da i deda bude IN”.

