„TI SI DOŠLA OVDE DA BI NAS IZNUTRA POSMATRALA“ Žika Jakšić u ŠOKU, takmičarka se zbog OVOG pojavila u emisiji

Učesnica emisije "Nikad nije kasno" Dragane Vujinović koja je priznala da je za potrebe magistarskog rada uradila istraživanje istoimene emisije , a najzamivljiviji deo je svakako bio kada je iznela sva saznanja do kojih je došla.

- Uradila sam analizu i naše, odnosno vaše emisije. Imam ceo rad, pa ako bude prilike i prođem dalje, onda ćemo da pogledamo zajedno. Ja ću sledeći put da iznesem sve, celu statistiku i gledanost – rekla je Dragana, a Žika se odmah nadovezao:

- Čekaj, da te pitam nešto, to je sad master rad, ranije su bili magistri, a sad su masteri. To sam hteo samo da utvrdim pošto sam ja malo staromodan. Kad si već razmišljala i radila oko muzičkih emisija, hajde sada mi reci do kakvih si zaključaka došla. Znam ja šta je to, ti si ušla u takmičenje da sve ovo pogledaš i istražiš iznutra

- Radili smo analizu i „Piknovih zvezdica“, „Zvezda Granda“ i „Nikad nije kasno“ , tema je bila marketing i gledanost. U suštini ovu emisiju gledaju svi, sve generacije. Nema ono da je gledaju ljudi od 25-35 godina, već svi. I posebno je važno da se prati u inostranstvu dosta, tako da ste odlični – rekla je takmičarka.

