SUBOTIĆKA ISKRENO O PECINOJ PRELJUBI SA MAJOM! Evo zbog čega je rešila da se pomiri sa njim: Desilo se mnogo ranije nego što znate

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić, rešila je da progovori o odnosu sa Pecom Raspopovićem o čijoj je aferi brujala Srbija.

Naime, Peca je Subotićevu prevario sa njenom tadašnjom drugaricom Majom Marinković, ali je Aleksandra rešila da pređe preko svega. Sada je sa pratiocima na Instagramu priznala kako je došlo do pomirenja nakon prevare i zbog čega.

1 / 4 Foto: Printscreen/Instagram

"Aleks, mene samo interesuje kako je došlo do pomirenja?", glasilo je jedno od pitanja.

"Do pomirenja je došlo tako što je svako skapirao gde je pogrešio i ljubav je pobedila, a glupost otišla u zaborav. Ne želim da pričam o detaljima i nikome ne želim da pridajem na važnosti, ali bi rekla ovako: Pomirili smo se mnogo ranije nego što ste to imali prilike da vidite ili pročitate u novinama, samo što to nije imao ko da objavi", rekla je Subotićeva.

foto: Printscreen/Instagram

"Ko te prevari jednom, varaće uvek. Razmisli malo", savetovali su Aleksandru.

"Može biti, ali ne mora! Šta je to u životu tako isključivo? Postoje neka pravila? Ili ste vi vidoviti? Nek' je on meni živ i zdrav, pa šta god bude - neka bude ja sam sve od sebe dala - da sve bude kako treba", istakla je.

Ona je dodala da će joj porodica uvek biti na prvom mestu, pa je zbog toga Peci dala još jednu šansu.

Kurir.rs