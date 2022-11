NEDA UKRADEN RASPLAKALA SE USRED PROGRAMA UŽIVO! Pevačica se setila TRAUMA iz prošlosti: Stan, kafić, imovina, sve je ostalo...

Pevačica Neda Ukraden otvorila je dušu o svom životu, pa se čak i rasplakala usred emisije.

Pevačica je otkrila kome je posvetila većinu svojih pesama.

- Uglavnom sam većinu pesama posvetila bivšim ljubavima... ''Nisi ti bio za mene ni ja za tebe, nisu sve ljubavi sretne, ne krivi mene''... Ne treba nikada nikoga kriviti, ljudi se sretnu, ukrste se putevi, ali se isto tako i raziđu. Ne treba pretiti, praviti probleme - pričala je Neda.

Neda je otkrila kako gleda na majčinstvo i šta je ono o čemu oduvek najviše brine.

- Kada sam rodila ćerku, to je tada je to bila moja glavna pozicija! Kada dobijete dete sa nekima koga odaberete, zauvek vas čini odgovornom, koliko god ono imalo godina. Danas je žena i majka, rodila mi je divne unučiće, ali mi je i dan danas bitno da obuje papuče da joj ne bude hladno! Mislim da je to sasvim normalno.

Pevačica je progovorila i o ljubavi kao takvoj, ali i šta je skrivena poenta njene knjige i naslova koji nosi isti naziv kao i njen najveći hit ''Zora je''.

- Najveća ili nabolja, kako god da se to okarakteriše... Da, bile su nam slične duše, vredne, samosvesne, odgovorne, u jednom periodu života to je bila jako lepa ljubav, koja se završila trajnim poštovanjem! Pričamo o davno prošlim vremenima... U mojoj knjizi je objašnjeno... Naslov nosi jaku pouku. Toliko sam puta mislila da će me problemi pojesti, ali su uvek svitale zore. Ovo je knjiga o pobedama, o novim zorama, o borbi... Koliko god pokušavali, ne možete pobeći od sebe, nikada!

Neda je progovorila o svojim najtežim periodima u životu i jezivim traumama kroz koje je godinama prolazila.

- Gubitak roditelja, ali i rat koji je za nama. Bila sam na službenom putu, često sam putovala... Nisam mogla da se vratim... Imala sam stan od sto kvadrata u centru Sarajeva, stan roditelja, kafić na Ilidži, kućice u nizu... Vredna imovina, sav trud je ostao. Opljačkali, lišili nas deset godina da uđem tamo. Nikada više tamo nisam ušla. Počela je serija katastrofe, a ja ništa niti sam uradila, niti koga mrzim... Nije mi bilo jasno kako sam postala neprijatelj gradu koji toliko volim... Razmišljala sam o svemu, da li treba nastaviti živeti u tako groznom svetu. Moja Jelena mi je dala snagu, tada je imala 12 godina. Rekla mi je: ''Nećeš valjda mama odustati zbog ludaka koji te mrze, nećeš valjda prestati da pevaš'' i to je bilo to. To mi je dalo vetar u leđa! Paljenje lokala... Kasnije, novca što sam imala uložila sam u lokal na Banovom brdu koji je zapaljen 1999. te godine... - govorila je Neda kroz suze u emisiji "Novo Vikend Jutro" kod Jovane Jeremić.

