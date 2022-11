"ŠTA ĆEŠ DA BUDEŠ, PEVALJKA?" Angellina zbog muzike rešila da NAPUSTI ŠKOLU, evo kako je na tu odluku reagovala njena porodica!

Anđela Vujović, poznatija kao Angellina, otkad je stupila na muzičku scenu, ne prestaje da iznenađuje domaću javnost.

Naime, Angellina je otkrila da njena porodica nije htela ni da čuje da mlada muzička zvezda postane "jedna pevaljka", i to pogotovu jer je ona planirala da napusti školu zbog toga.

- Nisu mi odmah rekli "bravo". Nisu mi rekli, jer sam ja to njima saopštila u srednjoj školi. Stigla sam kući jednog dana i rekla: "E, ja više neću da idem u školu, shvatila sam da gubim vreme i da mogu sve to da završim vanredno". Htela sam da idem na probe sa bendom, da probam da nastupam, da radim... Naravno da sam čula jedno veliko "ne" od svojih roditeljka i znam da je to tada bio veliki skandal u mojoj porodici. Baka mi je rekla: "Šta ćeš da budeš - pevaljka?!" - otkriva mlada pevačica, pa nastavlja:

Mama me je uvek razumela i iako je prvo rekla da nije za to, na kraju je bila jedina koja me je jedina podržala u tome. Danas su svi jako ponosni na mene - zaključuje Angellina u emisiji "Magazin In".

