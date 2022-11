"SVE VREME SAM KUĆI SA ĆERKOM, ALI IMAM JEDAN PROBLEM" Jelena Tomašević otvorila dušu o porodici, evo ko joj POMAŽE pored Ivana!

Foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica Jelena Tomašević progovorila je na temu zbog čega za žene koje odvoje vreme za sebe, često kažu da su loše majke.

Jelena se u emisiji dotakla ličnog primera.

- Ja nemam fiksno radno vreme, ja sam sve vreme u kući sa svojom ćerkom, ali imam neki drugi problem. "Izađi, 'ajde idi malo, provedi se" i zaista se trudim da nađem vreme za sebe, jer sam zapravo puno posvećene ćerki. Ona je sada peti razred, divno peva, ali ne želi još uvek javno da se eksponira sa tim. Teško je danas baviti se javnim poslom, ili bilo kojim drugim poslom, i voditi računa o sebi, biti fit, spremiti ručak i biti uključen u kućne poslove, a opet imati vremena za sebe. To je stvarno umeće, i mislim da se većina žena još uvek bori sa tim, nismo još uvek to usavršile - priča pevačica u emisiji "Magazin IN", pa nastavlja:

- Bez pomoći je to misaona imenice. Nažalost, u Beogradu nemam majku i svekrvu, ali Ivan naravno pomaže, imam takođe i prijateljicu koja mi pomaže, to su mnogo bitne stvari kako bi onda i mogao da se posvetiš svom poslu i sebi na svaki mogući način - ističe Jelena Tomašević.

