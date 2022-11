BREGA KUPIO JOŠ DVE VILE NA SENJAKU! Jedna će imati BAZEN na KROVU! Goran Bregović sad ima 32 nekretnine! Evo šta kažu KOMŠIJE!

Javne ličnosti često novac ulažu u kupovinu kuća i stanova, a u tome definitivno prednjači Goran Bregović, za kog se zna da ima 30 nekretnina na raznim lokacijama, a prema saznanjima Kurira, sada je kupio još dve.

Naša ekipa uputila se na Senjak, jedno od najelitnijih beogradskih naselja, kako bi slikala poslednju kuću koju je Brega pazario 2018. godine, a sada, kada je kompletno sređena, koristi je za iznajmljivanje.

Širi se

Poznato je da Goran poseduje dve vile u ovom delu grada. Njegove komšije su nam otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dve nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

- Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dve vile u blizini, obe su na Senjaku. Ne znam tačno gde se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam - ispričala nam je sagovornica.

Visoke zidine i bela kamena ograda krase jednu od Bregovićevih vili na Senjaku, koja je cela obezbeđena ogradom i video-nadzorom. Pisalo se da je planirao da napravi muzički studio u ovom objektu, međutim, do toga još uvek nije došlo.

Prvi komšija proslavljenog šefa Bijelog dugmeta otkrio je za Kurir da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On nam je ispričao da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema rečima jedne prolaznice, po naselju se priča da cena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući sada košta 5.000 evra.

Šetajući ovim elitnim delom grada, našli smo i drugu Goranovu nekretninu, u kojoj on boravi kada se nalazi u Srbiji. Na ogromnom imanju nalazi se velelepna kuća u cigli, s velikim prozorima. Iz dvorišta po kojem je trčkarao mali beli pas, vidi se veliki dečji koš. U objektu je bilo ljudi, pas je lajao, ali niko nije želeo da nam otvori vrata Breginog doma. Uspeli smo da zavirimo na njegovo sređeno imanje gde se vidi lepo pokošena trava i uredna živa ograda.

Unutar dvorišta parkirana su dva automobila i trotinet. Sreli smo Goranove susede koji nisu želeli da se slikaju, ali su nam ispričali da ga povremeno viđaju i da se ponaša "kao sav normalan svet".

- Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi - ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči:

- Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hleb. Vole ljudi kada ga vide ovde, uvek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmeje, odgovori.

