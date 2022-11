ČLANA AMADEUS BENDA MALOLETNIK IZBO U PARKU! Frontmen grupe jedva ostao živ, sad do detalja opisao JEZIV DOGAĐAJ - da se NAJEŽIŠ!

Frontmen grupe Amades bend Bojan Tasić Džaja je prvi put pred kamerama progovorio i o nemilim događajima, koji su ga zamalo koštali života.

- Pre nekoliko godina su me izboli nožem, jedva sam ostao živ. Bio sam u parku sa devojkom, sedeli smo na klupi, on mi je probušio plućnu maramicu, prišao mi je s leđa. Znam ko je taj dečko, on je tada imao 14 godina, više nije među živima - otkrio je Džaja, a onda dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Davio sam se, ali ne tamo na vodopadima, nego na reci Jablanici. Dva puta sam se davio, vučem traume iz detinjstva - poručio je frontmen Amadeus benda.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:57 Članovi Amadeus benda liju suze zbog preminulog kolege