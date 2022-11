SIN ZLATE PETROVIĆ OBRUKAO CELU PORODICU! Imao sam lajv na Instagramu dok sam VODIO LJUBAV, onda me Peja nazvao... ŠOK!

Sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, Jovan Pejić šokirao je javnost priznanjem da je u Instagram lajvu imao s*ks s devojkom. Iako mladi naslednik bivšeg estradnog para živi povučen i miran život, mimo kamera i tabloida, odnedavno je počeo da se pojavljuje u medijima, pa je otkrio kako je uspeo da izblamira celu porodicu.

Naime, on je imao uživo uključenje na popularnoj društvenoj mreži, a nakon toga je vodio ljubav s tadašnjom devojkom, zaboravivši da izađe iz lajva na Instagramu. Šta se dešava, shvatio je tek kada ga je tata Peja pozvao na mobilni i uspaničeno rekao da upravo gleda šta radi.

foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Desilo mi se nešto još gore. Bio sam sa devojkom kod kuće. Ostali smo sami. Tek bio izašao Instagram lajv. Ona i ja samo hteli da eksperimentišemo, da vidimo kako to radi. Upalio sam lajv, ali nisam otišao "end lajv strim". Ostao mi je upaljen na lajvu sve vreme. I mi smo počeli da vodimo ljubav. Kad zove nju drugarica, a mene zove ćale, Peja, i kaže: ''Legendice, ostao ti upaljen lajv.'. To mi je bila dugogodišnja devojka. Nije se, na sreću, ništa videlo previše, ali se sve čulo šta smo radili u tom lajvu. Posle tog od sramote danima nisam izlazio iz kuće, mada, s ove vremenske distance, cela ta situacija mi je sada smešna.

Mladi Pejić ispričao je i kako je folk zvezda Ceca Ražnatović pomogla njegovoj mami Zlati Petrović da zatrudni s njim.

- Mama dugo nije mogla da ostane trudna. Ona je dobila savete od Cece Ražnatović, koja joj je preporučila doktora, zahvaljujući kom je vantelesnom oplodnjom mama uspela da zatrudni. Ja sam dete iz epruvete - ispričao je Jovan. Zlatin i Pejin sin otkrio je i da ga je vaspitavala baka jer roditelji zbog posla nisu imali vremena za to.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Baka je najviše doprinela mom vaspitanju. Pošto moji roditelji nisu bili kod kuće. Imali su turneje. Mama Zlata i Peja nekada nisu bili kod kuće i po 20-30 dana. Imao sam žene koje su me čuvale. Kada je deka umro, baka se preselila kod nas. Tada me je ona preuzela. Ona me je učila da budem skroman. Mama je učila da ne budem kompleksaš. Od tate sam učio da ne idem u kafane da se bijem. Od bake sam naučio životnu priču.

kurir.rs/s.telegraf.republika.rs

Bonus video:

05:59 Zlata Petrović o ljubavnom životu sina