ANA UDARILA NA RASTU! Oplela po bivšem mužu: Snosiće POSLEDICE za sva ZLODELA koja mi je uradio! EVO KAKO JOJ JE ODGOVORIO!

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima i to su oboje vrlo često isticali u medijima, čak su se povremeno i pojavljivali, kad je za tim bilo potrebe.

foto: Damir Dervišagić

Sve je delovalo idilično i bajno, ali izgleda da su se pojavile nevolje u raju. Prema onom što je napisala Nikolićeva na Instagramu, nju je nešto razbesnelo pa mu se obratila pretećim tonom.

foto: Printscreen/Instagram

- Ovaj "veliki otac" moraće da snosi konsekvence za sva "zlodela" koja je uradio meni kao majci. Od danas u lajvu idu sve istine! - napisala je Ana danas.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Nikolićkom, koju nismo uspeli da dobijemo, dok je Rasta bio kratak u svojoj izjavi:

- U kontaktu smo koliko moramo da budemo. Ne bih više ništa komentarisao - rekao je Rasta za Kurir.

Podsetimo, Rasta je otkrio da je brak sa Anom "pukao" od previše emocija.

foto: ATA images

- To je bio turbulentan odnos, ali ne u smislu da smo imali toliko svađa i problema. Naš odnos je bio kao neki spot koji nikako da se završi. To je bilo ludilo. Putovali smo, išli na žurke, konstantno smo živeli taj neki život. U jednom momentu to nije bilo nešto što je racionalno. To je bio momenat kad smo shvatili da ipak živimo ovozemljaske živote i da imamo po jedan život - rekao je on za medije.

Na pitanje kako komentariše to što Ana neretko ističe da je on njena najveća životna ljubav, reper je odgovorio:

- Osetio sam tu njenu ljubav. Moram da priznam da sam je čak osetio i kada sam bio u zatvoru. Pre toga u svakom momentu. Toliko smo bili posvećeni jedno drugom da to prosto nije bilo zdravo - zaključio je Rasta.

foto: ATA images, Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:06 Rasta i Ana slave ćerki rođendan