"IZGUBILA SAM MNOGO PRIJATELJA U VREME KAD SAM PILA..." Bolna ispovest Vesne Zmijanac, progovorila o POROKU i burnoj PROŠLOSTI!

Pevačica Vesna Zmijanac prisetila se perioda kada je imala brojne poroke, pa tvrdi da su je i najbolji prijatelji napuštali jer nije htela da ih posluša i prestane da pije.

Ona je ispričala da se nerado seća ovog perioda, ali da je svako na estradi u to vreme imao neki izduvni ventil, kao i da nikada nije preterivala u piću.

- Izgubila sam mnogo prijatelja u vreme kad sam pila. Bilo je ljudi koji se nisu slagali s tim i nisu mi davali podršku, naprotiv. Svako ko mi je pričao nešto za moje dobro prošao je kao bos po trnju jer nisam htela da slušam. Mislila sam da sam najpametnija i govorila sam: "Ma šta ko meni ima da priča šta ću da radim u životu. Svađala sam se s prijateljima kad god bi mi skretali pažnju na taj gadan porok - kaže Vesna na početku i nastavlja:

- Nisam bila svesna toga šta radim, a porok je sklanjao ljude od mene. Znala sam, kao mlađa, da budem vrlo bezobrazna, da budem svojeglava do te mere da sam mislila da je ceo svet protiv mene, a nije niko bio. Znate, retko će neko da prizna da ima problem s nekim porokom. Obično nam na to ukažu ljudi iz okruženja, pa se trgnemo ili ne. Na kraju sam shvatila da moram da uzmem stvari u svoje ruke, da se okanem svega što mi šteti da ne bih otišla u provaliju. Onaj ko je opijate izmislio i napravio, taj sigurno mrzi čoveka, mrzi sve ljude i sebe samog. Naravno, nikad se nije dešavalo da popijem toliko da ne znam gde sam i šta radim, ali i kad malo cugate više puta nedeljno i to je neka vrsta zavisnosti.

