"PRIVUKLA MI JE PAŽNJU, ZRAČI POSEBNOM ENERGIJOM" Mensur priznao da je bacio oko na OVU zadrugarku, a evo šta oseća prema Milici

Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić prkomentarisao je aktuelne teme u ''Zadruzi 6'', a onda se osvrnuo i na odnos sa Anđelom Đuričić, sa kojom su ga mnogi u poslednje vreme spajali.

Naime, on se najpre dotakao spekulacija da prema bivšoj devojci Milici Veselinović još uvek gaji emocije.

- Ono što sam uspeo da ispratim su neke svađe i neki konflikti unutra. Zadnji klip koji mi je stigao je svađa Milice i Maje. To sam pogledao, ništa me nije iznenadilo, ne vidim čemu to... Ne znam ko to tako komentariše, ne vidim osnov za to. S Milicom sam završio kad sam vezu priveo kraju. Nisam posle toga razmišljao o tome. Nisam imao nikakvu emociju kad sam video da joj se Makro sviđa, odavno sam završio priču sa njom - kaže Mensur, a onda je prokomentarisao ulazak Anđele Đuričić, sa kojom su ga spajali, u ''Zadrugu 6'' i otkrio koja zadrugarka mu je privukla pažnju.

- Video sam ulazak Anđele Đuričić. Znao sam da će ući, poželeo sam joj svu sreću i pamt u glavu. Šta drugo. Jedino ko mi je privukao pažnju je Anđela. Sa njom sam u najboljim odnosima i bio bih s njom u najboljim odnosima da sam u rijalitiju. Smatram da ima dosta grešaka, ali da to može da se koriguje, smatram da može Anita da se koriguje, ima neku posebnu energiju i harizmu. Zrači nekom energijom putem TV-a. Anita i Anđela od ženskih osoba, a što se tiče muškaraca ne znam s kim bih bio u dobrim odnosima. Za žene imam bolji osećaj. Mislim da u ovoj sezoni ne bih napravio grešku. Ja se ne libim i ne bežim od bilo kog problema s bilo kim - otkrio je Ajdarpašić u ''Premijera - Vikend specijalu'', a onda se osvrnuo na ljubavnu priču Maje Marinković i Bilala Brajlovića.

- Ne znam šta bih rekao za Maju i Bilala. Nema neke energije tu. Nema mi tu dovoljno snage, nije dovoljno jako da privuče pažnju. Ništa ne budi u meni da bih se iznenadio i da bi mi bilo fascinantno - otkrio je Mensur.

