"DOK SE LJUBIŠ SA MILJANOM, GLEDAŠ U MARIJU!" Bebica JAVNO raskrinkan, OVO je istina o NJIHOVOM ODNOSU

U Beloj kući se povela rasprava o navodnoj aferi Marije Kulić i Nenada Macanovića Bebice, nakon optužbi Zorice Marković, koja tvrdi da ima dokaze da su se tajno sastajali u apartmanu.

- Bebice, zašto si bacio takvu ljagu danas, kad je Zorica pričala ovo danas, samo si gledao u sto? Zašto dok se ljubiš sa Miljanom gledaš u Mariju? - pitao je Milan.

foto: Printscreen YouTube

- Ja to nisam čuo. Zorica je rekla Mariji da p*ši meni, to je budalaština. Bolestan je um koji tako nešto može da kaže. Podrazumeva se da je laž. Celo leto se proteže priča za Mariju i mene, ne znam kako to neko može da kaže. To više govori o Zorici. Vrlo je vulgarno od Zorice - odgovorio je Bebica.

- To se provlačilo i u petici - rekla je Zorica.

- Marija, cela Srbija bruji o tvojoj vezi sa Bebicom, Zorica kaže da zna apartman gde ste se viđali - rekao je Milan.

foto: Printscreen YouTube

- Ja nisam ništa htela da kažem Miljani. Kad je Zorica počela da priča bljuvotine, Miljana i Nenad su ćutali. Nenad i ja smo non-stop bili zajedno kad je Miljana bila u bolnici, Siniši nije bilo dobro, Nenad poznaje Beograd u prste. Bili smo tri dana, onda sam zvala Sinišu da dođe. Nije vrstan u Beogradu što se tiče vožnje. Tri dana smo bili u apartmanu na Voždovcu, u taj isti apartman su došli Siniša i Željko. U Nišu takođe, ako treba da se ide do bolnice, kupovine, Željka vodi do vrtića. A to što pričaju ljudi, mogu da jedu g*vna. Zorica je mene i u pretprošloj sezoni vređala kad sam je navela za nešto, pričala mi da sam k*rva. A ja sam joj i kad sam ušla rekla da je prema meni ispala dvolična. Mi smo majke i trebalo je da gleda mene. Posle mi se izvinila. I prošli put mi je pričala da sam dr*ljetina, k*rvetina. Mene ne interesuje šta Zorica priča. Ja nju nisam napala i govorila: "K*rvo". Reč je bila dvoličnost. Smatram da je dvolična, a ona skočila i kaže mi onakve stvari. Zorica je pričala da voli mlade muškarce, ja ne volim. Prvo, to je momak moje ćerke. Takve stvari u mojoj porodici ne postoje, to su za mene boleštine. A Bebica ćuti na sve - govorila je Marija.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA