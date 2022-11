"KAKO OD PRODAJE PILIĆA MOŽEŠ DA ODEŠ U MONTE KARLO?" Natašu Rodić napali hejteri, ona im brutalno odgovorila, GORE MREŽE! (FOTO)

Najstarija sestra Rodić, Nataša, našla se na meti kritika nakon što je objavila fotografiju iz Monaka.

Svastika Veljka Ražnatovića uživa sa prijateljima u Monte Karlu, odakle svakodnevno objavljuje fotografije i video snimke.

Ipak, mnogima je zapalo za oko kako je Nataša otišla tamo i odakle joj novac.

Jedna pratiteljka se pitala kako je Nataša od posla prodaje pilića mogla da finansira putovanje u jednu od najluksuznijih evropskih prestonica.

- Neki ljudi gaje piliće i stoku ceo život i uspeju da žive neki normalan život. Ali od pilića da stigne do Monte Karla i non stop u provode neke… ne bih rekla da je to od pilića - napisala je ona.

Nataša joj nije ostala dužna, pa joj je kroz šalu odgovorila.

- Bacila sam te sad u ozbiljno razmišljanje - napisala je Nataša uz emotikone smajlija.

