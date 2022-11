"NE BRINEM DA LI JE KORISTIO ZAŠTITU DOK JE SPAVAO SA MAJOM!" Subotićki se zbog izjava o Pecinoj PREVARI svi smeju, šokirala sve!

Aleksandra Subotić šokirala je sve kada je oprostila partneru Peci Raspopoviću prevaru sa njenom tadašnjom drugaricom Majom Marinković.

Ona je sada progovorila o neverstvu svog nevenčanog supruga, a zbog izjava na ovu temu našla se na meti kritika na Tviteru.

foto: Ana Paunković, Printscreen

- On ne može bez mene, ja sam za njega nešto specijalno. Znala sam da će to vrlo brzo da pukne i da će meni da se vrati. Peca i ja smo imali kontakt sve vreme, non stop smo se čuli. On se meni mnogo ranije vratio nego što se saznalo - govorila je Aleksandra u emisiji na Hajpu i dodala:

- Peca Maji ništa nije kupovao ništa, takvim ženama se ne kupuje ništa. Nisam brinula da li je koristio zaštitu tokom odnosa, znam da on brine o tome.

Kad ti kaže da si posebna i da su sve druge nešto prolazno pa ne moraš da brineš 🤡 https://t.co/gmZLujHM63 — Dežurno zanovetalo  (@ZzzHatshepsut) November 7, 2022

Ubrzo su inserti iz emisija završili na pomenutoj mreži gde su se mnogi rugali bivšoj zadrugarki zbog stava koji ima.

"Uvek imajte svoj dinar da ne morate pred TV da branite muža što vam je spavao sa drugaricom", "Kad ti kaže da si posebna i da su sve druge nešto prolazno pa ne moraš da brineš", "Ne mogu da svratim ovoliku glupost", "Ženo ne blamiraj se", glasili su samo neki od komentara.

