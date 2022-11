"KSENIJA NIJE BILA NEKA PEVAČICA" Fanovi Pajčinove NAPALI Šašića jer ne objavljuje DUET! Željko: Nije joj bilo lako samoj sa sobom

Pokojnu Kseniju Pajčin ne zaboravljaju njeni fanovi. Oni imaju svoje stranice na Instagramu i objavljuju sve što ima veze s njenim likom i delom.

Juče su se na jednoj fan strani pojavila dva storija u kojima njeni obožavaoci negoduju što duet koji je snimila sa Željkom Šašićem još uvek, i posle toliko godina, nije objavljen. I za to su okrivili upravo pevača.

foto: Printscreen

- Željko Šašić je jedini pevač koji ima pesmu sa Ksenijom koju javnost nije čula. Ksenija peva neke deonice na engleskom, italijanskom i španskom. Umesto da napravi spot, jer tehnologija nam sve omogućava, da sruši estradu, on kaže da neće nikad objaviti pesmu - pisalo je u prvoj objavi, a ubrzo nakon nje usledila je još jedna:

foto: Printscreen Instagram

- Ima nešto što nema niko na estradi. Napravi spot u kojem se pojavljuje Ksenija u scenama, ima toliko dobrih snimaka, slika. Pa zamisli kako bi se digla prašina. Ja mislim da bi svi voleli da čuju Kseniju. Ujedno bi joj tako odao počast. Baš bi ispao faca, ali on ne želi.

foto: Printscreen Instagram

Pozvali smo Šašića, kome nije bilo jasno zbog čega se poteže ta tema.

- Ja nemam taj snimak. Ostao je u studiju. Nadam se da taj tonski zapis negde postoji, ali ja ne znam gde. Ko to piše po Instagramu, ko to traži? Možda smo i mogli da objavimo pesmu, ali ranije. Ne mogu sada ni da se setim svih tih detalja, ali se sećam da ta pesma nije bila zamišljena kao duet. Bilo je zamišljeno da ja pevam, a ona da gostuje. Međutim, ona je tako pričala da je duetska pesma, sve su pevačice tako malo, ali ona i nije bila neka pevačica, da se razumemo. Htela je da pesma bude duetska i mi nikako nismo mogli da je ubedimo da to nije zamišljeno tako. Sećam se da je na kraju bila komedija i da smo se zezali na taj račun - kaže pevač i dodaje:

foto: Kurir Televizija

- Postoji tonski zapis, ali što bih ja to sada radio? Uopšte ne znam koja je to fan stranica i odakle sada njoj fan stranice, ko su ti ljudi? Sa njom je bio dobar Bane Dević, a ovi svi ostali nešto sada izmišljaju. Šta će Kseniji fan stranica, pa koliko već godina ima da ona nije živa, šta oni sada prave od toga stvarno ne razumem - ispričao je Šašić i dodao da je s pokojnom koleginicom bio u dobrim odnosima.

- Mislim da je njeno poslednje snimanje emisije bilo sa mnom na televiziji DM Sat - prisetio se Željko, koga smo pitali i da li bi ispunio želju Ksenijine publike i objavio njihovu pesmu ako ikada dođe u posed zajedničkog snimka.

- Ne, stvarno ne bih - jasan je bio Željko, a onda nastavio:

foto: Marina Lopičić

- Ti klinci, fanovi, traže pesmu da objavim, a ne znaju. Imaju iskrivljenu sliku o svemu tome. Ona nije živela u eri društvenih mreža, ne znam kome je pala na pamet ideja da otvori fan stranicu. Ne znam odakle toliko interesovanje za nju kad ljudi ne znaju ništa, znaju samo priče o tome kako je bila lepa. Jeste, bila je lepa, bila je hiperaktivna, nije njoj lako bilo sa samom sobom. Nažalost, završila je tako, na tragičan način... Neukrotiva je sva bila, čudno, ali je tako. Tako je i završila na kraju. Ne znam šta sada hoće, da naprave mit od toga... - zaključio je Šašić.

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

06:56 ŽESTOKA SVAĐA U STUDIJU KURIR TV Novinarka i inspektor u verbalnom klinču zbog smrti Ksenije Pajčin, A SVE ZBOG MOTIVA UBISTVA