"DEBELI MORŽU, MORAŠ DA SMRŠAŠ!" Vuk Mob pustio STOMAČINU, imao 94 KG, a uz ovaj JELOVNIK smršao 8 KG! IMA SUROV TRIK SAVET

Vuk Mob priča da se zaprepastio kad je pre dva meseca video sebe u ogledalu. Muzičar kaže da je izgledao kao morž i da je zato rešio da ode na dijetu. Vuk se hvali da je smršao osam kilograma! Imao je 94 kilograma, a sad 86 kilograma.

- Kao neko ko vodi brz život, uživao sam u brzoj hrani i alkoholu sve dok se to nije odrazilo na moj fizički izgled i zdravlje. Kad sam video kako izgledam, sebi sam u ogledalu rekao: "Debeli, odvratni moržu, moraš da smršaš" - priča Vuk Mob i dodaje da je promenio kompletan jelovnik i počeo da trenira boks.

- Iz ishrane sam izbacio sve osim mesa i povrća. Redovno treniram boks, a tre neri me maksimalno motivišu i zahvaljujući njima skoro sav višak sam pretvorio u mišićnu masu! Slatko, slano i grickalice više nisu na mom meniju, ali da budem iskren, ponekad dam sebi oduška i popijem kad imam dobar povod - kaže Mob.

Vuk otkriva svoj jelovnik.

- Svako jutro jedem jaja, a kad mi to postane monotono, dodam ajvar ili slaninu. Ručak i večera su mi uvek isti, a to je bilo koja vrsta mesa i salata kao prilog - kaže popularni muzičar i dodaje da put do idealne kilaže nije nimalo lak:

- Teško i neprijatno je, ali se isplati! Važno je težiti željenom izgledu i nikad ne posustati!

OVO JEDE VUK MOB Doručak: Kuvana jaja i ajvar Ručak: Piletina i kupus Večera: Biftek i salata TRIK SAVET: Probušite kašiku! "Krvavo je", ali isplati se.

