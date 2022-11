"NISAM IMALA KROV NAD GLAVOM, PLAKALA SAM DA MOJ SIN TO NE VIDI" Biljana Sečivanović bila na rubu egzistencije, prisetila se BORBE

Pevačica Biljana Sečivanović borbu za svoje mesto na estradnom nebu započela je u takmičenju "Zvede Granda".

Ka cilju da oobezbedi sredsta za bolje sutra i ostvari svoj san hrabro je koračala.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

- Problem je kad shvatite da nemate krov nad glavom, a morate da ga obezbedite. Meni je to bio prvi cilj posle takmičenja „Zvezda Granda“, da ne budemo večito i celoga života podstanari. Želela sam da nešto stvorim da ne bih razmišljala koliko ja mogu da ostanem u tom stanu, da li će taj neko da ga prodaje, pa da moram da se iselim. Kada si svestan da je nešto tvoje imaš sigurnost - ispričala je Bilja.

Dolazak u Beograd i Grandova scena promenili su Biljanin život iz korena, a danas ima mnogo razloga da bude ponosna zbog svega što, kako bi se u narodu reklo, ostvarila sa svojih deset prstiju.

foto: Printscreen Premijera

- Nekih šest godina smo bili podstanari, ali sam ja rešila da za to vreme obezbedim krov nad glavom i u tome sam uspela. Bila sam uporna i tvrdoglava. Mada ta tvrdoglavost mi pomaže jer mi ne dozvoljava da odustanem - priznala je sa osmehom.

Danas je ponosna majka šesnaestogodišnjeg Mateja koji je pevačicin centar sveta i motiv da hrabro korača ka svemu što želi. Uprkos teškim trenucima, koji su sada iza nje, zbog njega sebi nikada nije dozvolila da posustane u svojoj borbi.

foto: Sonja Spasić

- Matej se seća svih lepih trenutaka, a to teško ne pamti i ne zna, niti je osetio. On ne zna da mi je bilo teško, niti je osetio. Nikada nisam plakala pred njim iako je bilo mnogo toga. Zna se da je njegova tetka bila bolesna i da smo svašta preživljavali. Plakala sam da on ne vidi jer drugačije deca gledaju na bol odraslih i shvataju to traumatičnije nego što to jeste - istakla je Biljana.

Kurir.rs/Grand.online

Bonus video:

00:17 Biljana Sečivanović na medenom mesecu s mužem