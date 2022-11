"LAKŠE DA SE SLIKAŠ GOLA NEGO RADIŠ NA TRAFICI ZA 40.000" Nakon što je Dabovićka progovorila o EKSPLICITNIM fotkama krenule UVREDE

Bivša košarkašica Milica Dabović otvorila je nalog na sajtu za odrasle, gde prodaje provokativni sadržaj. Ona je zbog golišavih fotografija često na meti osuda, a komentari ni sada nisu izostali.

Ona je u emisiji otkrila razlog odluke da prodaje svoje gole slike, a ubrzo su osvanuli komentari na mrežama.

foto: Printscreen

- Lepo i skromno za početak. Meni je izgleda to krenulo od ruke. Ja to volim, volim svoje telo, vodim računa o ishrani, o svemu. U treningu sam, volim da se slikam u kupaćem, volim da pokažem. Ljudi uvek osuđuju, uvek im nešto ne odgovara, zato sam prestala da stavljam slike na Instagram i prešla sam na Only fans. Jednog dana sam poželela nešto da platim i nisam imala para, pa sam rekla drugarici zašto ja ne bih prešla na tu platformu i uzela pare - rekla je Milica.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Pa da, lakše je slikati se gola, nego raditi u trafici za 40.000 dinara", "baš strašno, zar je ovo primer mladima?!", "strašno, mogla si da biraš pošteniji način da zaradiš pare", samo su neki od komentara.

