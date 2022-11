"MOJA MAMA VIŠE NE MORA DA RADI, TO MI JE BIO CILJ" Seksi iz Crnog Ceraka otkrio nepoznate detlje iz života i progovorio o DEVOJCI

Trep grupa "Crni Cerak" veoma je popularna među mlađom generacijom, a jedan od članova, Relja Despotović, poznatiji pod umetničkim imenom "Seksi" progovorio je sada o karijeri i životu.

Kako je Kurir ekskluzvno objavio, on je u vezi sa bivšom Zvezdom Granda Anastasijom Ićurup, te je sada za Telegraf ispričao kakva je njihova veza. Ipak, on je istakao da je najponosniji na sebe jer je svojoj majci obezbedio bolji život.

Kako više voliš da te zovu Relja ili Seksi?

- Pa meni je svejedeno... Odjednom me svi zovu Relja u poslednje vreme, a ranije je bilo obrnuto, samo Seksi.

A kako te porodica oslovljava?

- Oni me zovu "konju" (smeh).

Kako su najbliži reagovali na tvoju veliku popularnost?

- Nije ni njima odmah došlo u glavu da sam popularan. Mama je shvatila kad smo otišli na glasanje... Kad je videla da se ljudi okreću i da me gledaju, tada je shvatila da je to što radim uspešno.

Koliko je tvoja popularnost uticala na tvoju porodicu? Da li ti zarađuješ dovoljno da možeš da im pomogneš finansijski?

- Jako znači. Moja mama više ne mora radi. Najviše mi znači što je ona dala otkaz! To mi je onako najdraže i bio mi je jedan od glavnih ciljeva. Prvi korak ka ostvarenju nekog uspeha je to što mama više ne mora da radi i što mogu da pomažem svoju porodicu.

Da li planiraš zauvek da ostaneš na Ceraku?

- Da! Ćale mi se rodio na Ceraku, ja sam se rodio na Ceraku i moje dete će se, nadam se, roditi na Ceraku. Trenutno živim sa majkom i burazerom, a nadam se i da ću se osamostaliti, ali ne daleko od njih.

Pomaže li alkohol da se smanji trema?

- Nemam tremu, nego kad odem na nastup gde svi piju, osećam se kao padobranac. Alkohol služi za to, da nas opusti.

Nedavno je otkriveno da ste ti i Anastasija Ićurup u vezi. Da li je od tad imaš manje ili više "udvaračica"?

- Ni više ni manje. Njima to ništa ne znači što ja imam devojku. Ali meni bude lakše, jer sad mogu da budem drzak ako neka pređe granicu. Dok nisam imao devojku nije bilo okej da budem bezobrazan.

Da li je Anastasija ljubomorna zbog devojaka koje ti se nabacuju?

- Nije ljubomorna, jer i ona ima udvarače, a i radimo isti posao, razumemo se. Nemamo nikakav problem oko toga, niti smo se sporečkali.

Kako reaguješ na nasilje na društvenim mrežama? Sigurno dobijaš i loše komentare.

- Ja slabo čitam komentare. To kad mi napišu da imam 30 kilograma s krevetom me ne dotiče. Jedino što pročitam su prvih 100 komentara kad izbacimo pesmu, da vidim reakciju publike, da li im se svideo pravac. Ko god uspe, uvek će da bude komentara.

Šta kažeš na to što ceo TikTok oponaša tvoj pokret rukom?

- (Smeh) Čak sam i rekao da ću morati da uradim animaciju da radim to s rukom u različitim stajlinzima i da prodajem za kriptovalute. Ja to radim sam od sebe, nenamerno i neko je to iskarikirao i postao je trend, Taj lik je imao preko milion pregleda na tom videu. A desilo mi se bio sam u nekoj radnji, i sad jedna keva kupuje, druga keva radi na kasi. I ova na kasi mi kaže: "mogu da te slikam za sina?", onda je i ova druga prišla i tražila isto. Rekla mi kako njen sin dok jede, mlati viljuškom i radi rukom kao ja (smeh). Meni je to smešno, slatko. Najčudnija reakcija mi je bila kad mi je jedna žena rekla da me sluša njena ćerka od 12 godina. Hajde muška deca i nekako, i ja sam kao klinac slušao Prti Bee Gee.

Ima li sujete medju kolegama?

- Za sad nisam naleteo. I mlađi i straiji s kojima smo se upoznali su nam davali savete, uglavnom svoja negativna iskustva, šta da ne radimo.

Dobijate li podršku od nekih kolega?

- Da. Najviše od Cobija i Reksone. Oni su nas prvi pozvali, od početka su sa nama. I menadžer naš. Rimski, Korona, THC, Jala i Buba.

Da li možemo da očekujemo duet s narodnjakom?

- To se dešava. Lacko i ja snimamo jednu pesmu, ali ne možemo da pričamo o tome. U pitanju je ženska osoba. Biće gotova do Nove godine.

