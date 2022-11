"MAMA, ČUJEM TE KAKO ME ZOVEŠ, VREME NE LEČI RANE" Ćerka Merime Njegomir objavila potresno pismo preminuloj pevačici, TUGA

Proslavljena pevačica Merima Njegomir da je živa juče, 9. novembra, napunila bi 69 godina, a njena deca veoma pate za njom.

Merima je za sobom ostavila četvoro dece, ćerke Ljubicu, Jelenu i Milicu, kao i sina Marka. Na pevačicin rođendan njena ćerka Jelena objavila je pismo u kom je napisala koliko joj majka nedostaje i da ništa ne umanjuje njenu bol.

Jelena je uz fotografije s majkom objavila i pismo koje slama srca:

- Najčešće te čujem kako me zoveš “mala moja velika devojka” dok se i sama trudiš da u odrasloj ženi vidiš onu sedmogodišnju devojčicu što je, iako sa mrvicom talenta, a ipak bez sramote, pevala na bini bašte Vile Manojlović. Opet u pokušaju da budem kao ti. Nisam kao ti, ali sam žarko želela da zgazim u tvoje cipele, one crne, lakovane. Ili makar crvene papuče. Tvojim korakom da gazim. Ali nisam mogla. Niko nije kao ti - piše Jelena u pismu i nastavlja:

- Gazim svojim koracima, mama. Onako kako si me naučila. Dok mi tvoji nedostaju da se pojačaju pred mojim vratima. Nedostaje mi da tvoja jaka ruka prvo zgrabi kvaku, pa pozvoni. Sada ću ovaj trenutak zameniti za one kad sam te svesno grlila i ljubila. Znajući da jednog dana neću moći. Setiću se onog dana kad si mi rekla da se opustim i da sam najbolja mama, a ja sam ti uzvratila da je pored tebe to nemoguće- dodala i priznala da bol nikako ne prestaje:

- Volim ova naša sećanja iako me bole. Volim i ovu tugu, imam i za kim da tugujem. Za jednom i jedinom mojom. Vreme ne leči. Samo se na novo vreme navikavam. Vreme mi pomaže da se gubitak koji osećam pretvori u snagu, iskustvo i svesnost o prolaznosti. Lekciju iz koje učim da cenim te sitne trenutke. I samo tako da i u gubitku pronađem neki smisao. Živiš u meni ja to znam. Ipak ostaješ da bolno nedostaješ. Voli te tvoja Lelica- napisala je Jelena Njegomir.

Podsetimo, Merima je preminula 20. novembra prošle godine nakon teške bolesti.

