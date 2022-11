KIJA SE PROSLAVILA U RIJALITIJU, A SAD NE ŽELI DA GA KOMENTARIŠE: Kockareva odbrusila na pitanje o Zadruzi, ovo niko nije OČEKIVAO

Pobednici prve sezone "Zadruge" Kiji Kockar je upravo rijaliti doneo popularnost koju danas ima, a sada je ta dešavanja ne zanimaju.

Naime, Kija se nedavno pojavila na jednom događaju, a tom prilikom nije htela da odgovara na pitanja vezanih za rijaliti "Zadruga", u kojem je svojevremeno pobedila.

- Gledala sam malo oko porodičnih sastanaka, sa Kaćom volim da komentarišem, to ostaje između nas. Nijedan muškarac mi se tamo ne dopada - rekla je Kija, a na pitanje o Miljani Kulić i njenom ljubavnom trouglu je dodala:

- Zaista me to pitate na ovakvom događaju? Ne zanima me, nervozno je odbrusila.

