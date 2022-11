"REKLI SU MI DA ĆU MAJKU NAĆI U BOLNICI..." Milanu Miloševiću pretili na mrežama, završio u POLICIJI, a sad otkrio sve DETALJE!

Voditelj Milan Milošević progovorio je o nasilju koje je doživeo na društvenim mrežama.

Kako se ti boriš sa nasiljem preko interneta i kroz kakve si situacije prolazio?

- Svašta sam video, imao sam situacije da dojave medijima da sam ja u tom i tom hotelu u Dubrovniku, a ja sedim u Zemunu, kod kuće, mene zovu kolege i pitaju me odakle ja u Dubrovniku. Pretili su mojoj mami, da će je naći u bolnici, ali ja sam to prevazišao, ne okrećem se za tim - govori Milan i dodaje:

- Prijavi se VTT, to je učinkovito, reše to vrlo brzo! Ja sam prijavljivao, čak su i privođeni neki, ne znam ko su oni. To su većinom maloletna lica, čiji roditelji ni ne znaju da oni to rade, da prete javnim ličnostima.

Da li postoji koleginica sa kojom ne bi voleo da se nađeš na istom mestu?

- Ne, ne, ja i one koje ne volim, najviše volim da sretnem, da vide moj osmeh i da se opuste, najviše volim neprijatelje. Volim da im prkosim!

