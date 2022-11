OVE PEVAČICE SU SE SUOČILE SA VELIKIM GUBITKOM Slađa Alegro imala 2 SPONTANA POBAČAJA, a ONA kaže da je u sve upletena CRNA MAGIJA

Jedan od najstresnijih i najbolnijih perioda za svaku ženu zasigurno je gubitak bebe. Da te periode nije lako prebroditi uverile su se i brojne poznate dame koje su se susrele sa ovakvim gubitkom.

Luna Đogani je pre nekoliko dana podelila sa javnošću da je izgubila drugu trudnoću, a kako je rekla doktori pretpostavljaju uzrok je virus koji je ''protrčao'' kroz nju.

- Tako je suđeno, tako treba, pre nekoliko dana smo saznali, ali nismo hteli odmah da pričamo o tome, trebalo je malo da prođe. Tako je trebalo da bude, neki virus je prošao kroz mene, tako nam je doktorka rekla. Plod je bio jako mali, žene koje su prošle kroz to znaju da je plod tada jako slab, bila sam bolesna jedno sedam dana, to je verovatno tada bilo ili je put u Ameriku bio dug, ja tad nisam znala da sam trudna, desilo se jednostavno da je srce prestalo da kuca. Bolje što se sada desilo, nego da se kasnije iskomplikovalo. Našli smo u svemu ovome nešto najmanje bolno - rekla je Luna.

foto: Printscreen/Sikter tube

Međutim, Luna nije jedina javna ličnost koja je prošla kroz ovaj period.

Nikolija Jovanović je 2015. godine izgubila bebu koju je čekala sa svojim partnerom Reljom Popovićem. Kako se navodilo, ona je otišla posle tri kontrole na kontrolu, kada je ustanovljeno da je Nikolija, nažalost, izgubila tu trudnoću.

Ovim povodom se na svom Fejsbuk nalogu oglasio i Relja.

- Dragi prijatelji, ne želim nikoga da opterećujem svojim privatnim životom, ali kako bih sprečio medijske priče, želim da vas obavestim da smo danas Nikolija i ja saznali da smo izgubili bebu. Ovo je za nas težak dan i samo ne želim da se od toga pravi nepotrebna senzacija - napisao je Relja tada.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica Seka Aleksić je 2011. godine imala spontani pobačaj usled vanmaterične trudnoće.

- Nisam verovala da mi se to događa. Kad sam prvi put saznala da sam trudna, bila sam najsrećnija na svetu, a moja sreća se srušila za samo nekoliko dana kad sam shvatila da trudnoća nije u redu. Ništa me više nije zanimalo. Prestala sam da mislim na sve oko sebe, nisam želela da živim, htela sam jednostavno da nestanem. Moj suprug i naše porodice su sve vreme bili uz mene, ali i pored toga, moje stanje je bilo sve gore i gore. Danima ništa nisam jela, a nisam bila sposobna ni da govorim. Samo sam želela samoću! Prijatelji su me zvali, ali sam, kad se sve to dogodilo, telefon isključila i jedino mi je prijala samoća. Moj suprug je kontaktirao s mojim psihologom, koji je odmah došao kod nas, nekoliko dana smo vodili kratke razgovore i nakon toga počela sam da spavam po nekoliko sati, ali je nastala nova nevolja, a to su ružni snovi od kojih me i sada, kad ih se setim, obuzme jeza. Na predlog mog supruga, otišli smo na nekoliko dana u manastir Tvrdoš u Trebinju. Tamo smo spavali, družili se s monasima i vodili duhovne razgovore koje neću zaboraviti dok sam živa. Oni su na mene uticali pozitivno, počela sam da pričam, da se smejem, da ponovo zavolim sve oko sebe i poželim da budem ona ista - ispričala je ona tada za medije.

foto: Nemanja Nikolić

Vesna Đogani je 2011. godine u trećem mesecu trudnoće imala spontani pobačaj, koji su teško podneli i ona i Đole Đogani.

- Sve je bilo ok dok se jednog dana nije požalila da se ne oseća dobro. Imala je intiman poroblem, pojavile su joj se neke bakterije i sukrvica, a doktorka koja je njen privatni ginekoliog više ju je predostrožnosti radi poslala u bolnicu na ispitivaanje. Veoma sam se zabrinuo kada sam čuo da će morati da ostane u bolnici, da leži i miruje, ali sam se svim srcem nadao da će sve biti u redu - rekao je Đole tada.

foto: Damir Dervišagić

Anabela Đogani je nakon što je dobila Lunu ostala u drugom stanju i to je nosila blizanačku trudnoću, ali je takođe doživela spontani pobačaj. I ona i Gagi Đogani su bili očajni, ali su nakon ovog gubitka dobili ćerku Ninu.

foto: Printscreen/Instagram

U 42. godini Vesna Vukelić Vendi je saznala da je u drugom stanju, a drugom detetu se veoma radovala, nažalost, želja joj se nije ispunila.

- Istina je da sam imala spontani pobačaj. Mnogo sam se radovala što ću dobiti drugo dete, a kada sam iznenada izgubila bebu, nisam znala za sebe. Danima nisam izlazila iz kuće i moram reći da su mi prijatelji najviše pomogli da shvatim da život ide dalje. Ja sam se stalno molila da mi Bog podari još jedno dete, ali njegova volja nije bila takva i ponovo sam izgubila bebu - rekla je Vendi za medije i otkrila da se pobačaj dogodio nakon što se pomolila za zdravlje bebe u manastriskom kompleksu Pet jezera u Bijeljini, kao i da je ubeđena da je u sve upletena crna magija.

foto: Printscreen/Red Tv

Pevačica Tina Ivanović nedeljama je bila u teškoj depresiji nakon što je u drugom mesecu trudnoće imala spontani pobačaj.

Slađa Alegro je imala dva spontana pobačaja. Prvi se dogodio malo nakon što se udala za supruga Zorana, a drugi sledeće godine. Ona je ovo jako teško podnela.

foto: Printscreen/Instagram

- Slađa je bila presrećna kada je saznala da je u drugom stanju. Kako je i prošle godine u ovo vreme izgubila bebu, ona je zaista vodila računa da ovog puta sve bude kako treba. O svom drugom stanju nije želela da priča u javnosti, samo je potvrdila informaciju i rekla da će otkazati sve nastupe, jer je želela da se posveti sebi. Ipak, nekoliko dana kasnije saznala je da je izgubila bebu. Ova vest ju je baš slomila, nekoliko dana je ležala kod kuće, a uz nju je sve vreme suprug Zoran, porodica i najbliži prijatelji - rekao je tada njen prijatelj za medije.

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

04:17 600 BEBA UMESTO VAKCINE PRIMILO RASTVOR! Koja su prava roditelja u ovom slučaju? Advokat Bajić: OVO JE KORAK KOJI TREBA PREDUZETI