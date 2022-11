PREVARIO JE PRED MILIONIMA, ONA MU ISKASAPILA LICE, A SADA ŠOK OBRT! Maja šokirala priznanjem, evo da li će Bilalu dati novu ŠANSU

Maja Marinković pričala o sukobima sa Bilalom Brajlovićem, njegovom vrelom akcijom sa Majom Kovačević, ali i o spektakularnoj svadbi koji će se održati sutra.

Kako si, Majo? - pitala je Drvo.

- Bolje sam, bila sam jako loše. Osećam se malo bolje, bila sam loše zbog svega što se izdešaval, niasm očekivala da će tako nešto da me snađe. Sutra je moj dan, biću najveselija mlada. Mnogo me je zabolelo i nisam očekivala da imam takve emocije, mislila sam da nije toliko ozbiljno. Samu sebe sam iznenadila, baš mi je bilo teško. Ona je ispala jako loš čovek prema meni, ali on je kriv što je to dozvolio. Bez foliranja, jako sam loše bila juče. Danas sam bolje, a sutra ću da budem najveselija, Ne znam u kom smeru će moći naš odnos da se odvija, ne znam da li ima poente da bude bilo čega polse takve stvari. Postavila sam par zahteva ako bude hteo da se trudi, ali mislim da ću uvek da prebacujem tu stvar koja se dogodila - pričala je Maja.

foto: Printscreen

Maji, zanima me šta sad misliš o Bilalovim emocija prema tebi? - pitao je Drvo.

- Sinoć je plakao i rekao je da me voli i da je zaljubljen u mene. Mislim da je spavao sa njom iz inata i da je bio jako pijan. On pijan ne zna šta radi i vidi samo ženski polni organ. Njoj ne bih ni ime uzimala u usta koliko mi je gadna. Mislim da ima emocije prema meni. On stalno prebacuje da sam rekla za Filipa, a mislim da ne postoji opravdanje šta god da sam izgovorila. Mislim da dela govore o nama, a on je rekao sve o sebi - pričala je Maja.

Žao mi je što se sve izdogađalo i da si sumnjala u njegove emocije i da mu nisi verovala - dodalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Ja verujem da on ima emocije, ali on je klinac. Nije meni lako sada, ja dva dana ne mogu da dođem sebi. Ne mogu da opišem kako sam se juče osećala, sebe nisam mogla da prepoznam, Ne mogu da se oporavim i da prestanem da plačem. Juče sam bila katastrofa i baš me je povredio. Uradio je bezosećajjnu stvar, ajde da uzmem da je bio pijan. On da je želeo bio bi sad sa njom. Vidi da je sam i da ćuti, opet mi prebacuje Filipa, ali to nema težinu kao to što je on meni uradio. Tako olako da pređem preko prevare ispala bih najveća jadnica, a sebe ne smatram jadnicom. Mislim da sam jaka devojka, ali me je pogodilo. Moraće on da se potrudi oko mene, ako misli da hoće da nastavimo. Videla sam da imam emocije, nisam ovo očekivala. Tek sad vidim kad se desilo, koliko je mene to zabolelo. Ispao je užasan - govorila je Marinkovićeva.

Kako će se odvojati sutrašnji dan? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Sutra će da bude najveseliji dan. To je moj dan i neću da se vidi da sam tužna. On je moj bivši dečko, ko je sa mnom u relaciji koju ne znam kako da nazovem. Imamo komunikaciju, ali sam jako razočarana u njega. Sutra će da bude savršeno, daću sve od sebe da budem najveselija mlada - rekla je Maja.

Ja se nadam da će vaša ljubav pobediti - poručila je Drvo.

- Kako sebe uhvatim u trenutku da ne verujem šta me snađe. Ne znam koliko je njegova ljubav prava prema meni, ajde da se poljubio, ali to baš tako da uradi... Šteta. Jedino vreme i samo vreme - govorila je Maja.

Misliš li da ćeš naći snage da mu oprostiš? - pitalo je Drvo.

- Sve zavisi od njega i njegovog ponašanja. Ne dopada mi se što ne prihvata da je kriv i ukazuje mi na moje greške, kao da ja ne znam da niasm normalna kad pravim takve scene. Jasno je kao dan da oni to prouzrukuju u meni, ne treba da rade stvari koje mene povređuju. Ja prihvatam da sam kriva u neku ruku, možda nešto uradim namerno da bih ga paovredila, ali nikad ne bih išla do te mere. Mogla sam da uradim sa nekim sa kim se on najmanje nada, ali nikad to ne bih uradila i ne bih spustila sebe na grane na koje je on sebe spustio. Mislim da treba da se potrudi, a ne da spominje Filipa. Filipa jesam jako volela, ali jedno je reći, a drugo uraditi, pogotovo na taj dan i na takav način - rekla je Maja.

foto: Printscreen

Da li ti kaže da se kaje? - pitalo je Drvo.

- Da, rekao mi je da je to uradio jer je bio pijan i jer sam ga vređala. Mislim da je to uradio da bi me preduhitrio. Ja sam jako osvetoljubiva i nikad mu ovo neću zaboraviti. Neću mu vratiti na isti način, jer ću ispasti ološ kao on. Kaje se i bio je pijan, besan, izvređala sam ga i on je mene. Desila se tučica, ali ja to stavim u ljubavnu svađu, nije to razlog da spavaš sa drugom devojkom. Pogrešio je i nema opravdanje. Mogu da oprostim ako vidim da se istinki kaje i da se njegovo ponašanje poboljšava, ali to se teško zaboravlja - nastavila je Marinkovićeva.

