OVO JE TAJNA NEDINOG IZGLEDA Pevačica priznala kako provodi dane u LUKS VILI na primorju, pa otkrila čime održava MLADOLIKOST

Odavno je poznato da Neda Ukraden ima nekretninu na primorju, a sada je pevačica otkrila da joj to mesto evocira uspomene na bivšeg supruga, kojeg je jako volela.

Naime, Nedu Ukraden se u jednom od intervjua, osvrnula na svoju luksuznu nekretninu na Crnogorskom primorju, gde često uživa tokom leta sa svojim bližnjima, a takođe je otkrila i koja je tajna njenog besprekornog izgleda.

foto: Printscreen Instagram

Naime, pevačica poseduje vilu u mestu Lepetani, koje se nalazi u jednom od najlepših delova Boke kotorske, a kako kaže, to mesto je njen raj na zemlji, a zavolela ga je zbog svog pokojnog supruga.

- Osećam se divno u Boko kotorskom zalivu, to mesto doživljavam kao neku svoju oazu. Tamo sam više od 40 godina, inače sam je zavolela zahvaljući mom bivšem suprugu, Jeleninom tati, koji je poreklom Bokelj. Dok smo se zabavaljali, dolazimo smo zajedno, bila sam očarana. Meni je to bilo kao da dolazim u Sen Trope! Jedno malo rustikalno mesto izvan svega. Imam prijatelje tamo, kako ne, komšije, pa tamo mi je i bivša zaova, sestra od mog bivšeg supruga, sada već pokojnog. Sa celom njegovom porodicom sam u odličnim odnosima - kaže Neda, pa nastavlja

foto: Printscreen/Instagram

- Uživam da budem obična žena! Obožavam da kuvam, i to dobro radim, pogotovu kada su riblji specijaliteti u pitanju, a dole je idealan ambijent za to, i pravo vreme da ja svima njima spremam male kulinarske gozbe. Dani su mi uvek ispunjeni, kuća je puna poslova, mora da se radi nešto, ali kratko rečeno - vrlo aktivan odmor. Nema čvarenja deset sati na suncu, ali da uživam u moru, to svakako - ističe pevačica.

Neda se osvrnula i na svoj fizički izgled, te otkrila koja je njena tajna da posle i toliko godina izgleda besprekorno.

- Što bi rekla Josipa Lisac: "Više sam kreme na sebe stavila, nego na kruh (hleb)". Šalu na stranu, negujem se zaista. Čisto, uredno lice, fantastične kreme, serumi, vežbe, hrana... Ako mi verujete, danas sam ceo dan na potažu od brokolija sa malo ulja od bundeve. Ja volim semenke bundeve, pa i to ulje, ceo dan to jedem. Zašto da ne? To mi je recimo jednom sedmično neki detoks, i mogu da vam kažem da mi je to divno, a pored toga volim da jedem i morske specijalitete i što više prirodnih začina, nana, ruzmarin, lovor, bosiljak - otkriva Neda, pa dodaje da su joj i unuci dosta pomogli u podmlađivanju:

foto: Ana Denda

- Unuke su mi toliko slatke, toliko drugačije, sada su postale i male žene, male devojke, slatki mali ljudi... Dule, unuk, sa osam godina, koji tako pažljivo prati moju karijeru, on svaki moj pokret, svaku moju pesmu... Njegovi komentari su mi bili predivni, presmešni, i uvek se začudim koliko malo dete ima neke zdrave misli. Oni su mi zaista moja najveća duševna hrana - zaključuje Neda Ukraden u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".

Kurir.rs