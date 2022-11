PRVA ISPOVEST TRANSRODNE ZVEZDE GRANDA! Alina otvorila dušu: Majka je rano umrla, otac i brat su ALFA MUŽJACI, bio im je ŠOK!

Transrodna pevačica Alina Juhart pojavila se u "Zvezdama Granda" i mnoge zbunila, a sada je otkrila kako se nosi sa tim da je drugačija.

Ona je priznala i da li je spremna na osude i kritike u takmičenju.

- Ja čak ponekad zaboravim da sam nešto drugačija, prosto toliko doživljavam i živim svoju ženstvenost da ponekad zaboravim - priznaje Alina koja ističe da je spremna i na osudu javnosti koja ne prihvata različitosti.

foto: Printscreen/Grandonline

- Spremna sam na sve. Živim svoj život, hodam po svetu i širim ljubav. Ako neko može tome da se suprotstavlja i u tome da vidi nešto loše, to nije do mene. Ja prosto želim da živim svoj život normalno, da širim pozitivnu energiju, da nikome ne štetim i ako to neko ne prihvati, ja želim da ga prihvatim, jer ja prihvatam sve - ističe Alina.

Borba sa samom sobom trajala je dugo, sve dok se Alina jednog dana nije probudila kao žensko, iako je odavno u mislima to bila.

foto: Printscreen

- Mislim da je to bilo još kad sam bila devojčica, ali to je proces, pa i dan danas posumnjam u sebe. Znate, to nije lak život. Ponekad kad šetam ulicom, ljudi me gledaju, pa onda čuju glas, a ja moram da objasnim ljudima. Meni ništa nije teško, ali pre svega želim da pokažem da sam normalna žena koja voli da se ljubi, grli, da voli i živi život punim plućima - kaže sa osmehom takmičarka i dotiče se dana kada je obukla haljinu i prošetala javno u njoj.

- Ja sam imala haljine kod kuće, još pre deset godina sam ih oblačila, ali javno i prvi put je to bilo pre četiri godine u Splitu. Tad sam osetila potrebu da ponesem haljinu i tad sam procvetala i od tad ne skidam haljine. Ne nosim pantalone, ne nosim farmarice, ništa, uvek haljine, ne mogu bez njih više - iskrena je Alina.

- Žene obično kad dođu kući prvo što urade jeste da uzuju cipele, a ja ne. Ja ih obujem, perem suđe, pevam, plešem, jednostavno volim - rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Kako se nagađa da se podvrgla estetskim operacijama, Alina staje na put osudama i priznaje:

- Ništa veštačko nemam, ništa nisam uradila, volim da budem prirodna, da imam prirodnu boju kose. Ne osuđem ništa, mišljenja sam da svaka osoba sa svojim telom može da radi šta želi!

foto: Printscreen

U njenoj neverovatnoj životnoj priči prelomni momenat bio je kada je porodici priznala svoje rodno opredeljenje.

- Majka mi je umrla kad mi je bilo pet godina, tako da sam ostala sa bratom i tatom. Oni su alfa mužjaci, pravi muškarci i njima je to bio šok, ali me toliko vole da su to prihvatili. Moja majka još dok je bila trudna je osećala da ću biti devojčica, ali bilo je drugačije, pa je htela da mi pronađe posebno ime, jer je osećala da ću biti nešto posebno. I eto, sad ima devojčicu, ženu, kraljicu - zaključila je Alina.

Kurir.rs/Grandonline