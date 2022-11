SEVERINA ĆE VAS PRVO ŠARMIRATI, PA ONDA PREGAZITI! Milan Popović za Kurir TV: Da je sama u sobi s njih 100, sa svakim bi isto!

Milan Popović je pričao o Severininom šarmu u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Biznismen je rekao kako bi ona u prostoriji od 100 ljudi pokušala da šarmira svih 100.

- Severina je osoba koja kada uđe u prostoriju od 100 ljudi, ona će pokušati da šarmira sve njih. Onda će da pregazi preko tih 100 ljudi koje je šarmirala, pa će otići u sledeću prostoriju i onda će gledati da šarmira sledećih 100 ljudi. Ona ima izuzetan talenat šarmiranja. Na žalost, taj šarm ne može dugo da traje - rekao je "kralj bakra".

Potom je postavio pitanje na koje bi ljudi trebalo da odgovore sebi kako bi imali lep i siguran odnos.

- Ja na ručku, večeri često postavljam pitanje ljudima koje upoznam, a to je da li žena zna kako da voli muškarca, tj. da li ta ljubav koju pruža muškarcu, da li je ona sigurna da se muškarac oseća voljenim. Takođe i suprotno, tako kako je on voli, da li njoj to pruža osećaj voljenosti - rekao je Popović, pa se našalio kada mu je voditeljka rekla da odgovori na to pitanje:

- Ne mogu to odgovoriti, ne bih imao teme za razgovor na večerama.

