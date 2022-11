OVO JE ISTINA O VANBRAČNOM SINU ĐANIJEVE ŽENE: Majku dugo nije video, a evo da li će naslediti pevačevu IMOVINU

Pevač Radiša Trajković Đani u skladnom je braku sa suprugom Slađom već godinama, a malo ko zna da njegova žena ima vanbračnog sina Nikolu koji živi u Americi.

Naime, Đanijeva žena više od dve i po decenije ponosna je majka sina Nikole, kojeg je dobila u vanbračnoj zajednici.

Ona je tada sa ocem svog prvog deteta živela u Prištini, a nakon što su se rastali, on se preselio u Ameriku sa njihovim sinom koji danas ima 28 godina.

foto: Printscreen/Instagram

- Sa tim čovekom, njegovim ocem, nisam bila u braku. Nikolu smo dobili u vanbračnoj zajednici. Moj sin Nikola ima danas 26 godina, živi u Americi, tamo je završio studije, dva fakulteta ima i ima posao. Prelep je dečko, predivan, pametan, kulturan, školovan... - ispričala je Slađa za "Pink" pre dve godine i otkrila da li su njena ostala deca u kontaktu sa polubratom, ali i kad je poslednji put videla Nikolu.

- Ostala moja deca jesu u kontaktu sa Nikolom kad dođe preko leta u Srbiju. Kad je slobodan, čuju se. Više se deca čuju sa njim, nego ja. Nisam ga skoro videla, poslednji put sam ga videla prošle godine. Tada smo se sa njim videli Sofija, Marko i ja, Miloš nije bio u Beogradu, tako da se nije video sa njim, nažalost - rekla je tada Slađa, a na pitanje da li se Đani upoznao sa njenim vanbračnim sinom i u kakvim su odnosima, ona odgovara:

foto: Damir Dervišagić

- Naravno da su se upoznali. Nikola gotivi Đanija, kao i on njega, a i moja ostala deca ga jako vole. Ista majka ih je rodila, pa nebitno ko je otac.

- Svi moji bližnji, moja familija i prijatelji znaju za Nikolu, i kad me pitaju koliko dece imam, ja nikada nisam rekla troje, nego četvoro, a sa Đanijem troje. Ponosna sam na svu svoju decu. Imati četovoro dece veliki je uspeh, i da sam mogla, još bih ih ja rađala. Nažalost, nisam mogla, jer sam njih četovoro rodila na carski rez i bilo je povuci-potegni kad je trebalo da rodim Sofiju. To je baš bila hrabrost - rekla je Slađa i otkrila u kakvom je odnosu sada sa Nikolinim ocem.

foto: Damir Dervišagić

- Nisam u kontaktu sa Nikolinim ocem, nema ni potrebe... Naš sin je veliki, ostvaren, nije dete. Mnogo godina je prošlo otkad se nisam videla sa tim čovekom - zaključila je Slađa.

U domaćim medijima povela se svojevremeno priča i o tome da li će Nikola imati pravo na imovinu porodice Trajković.

- Đani nikad tog dečka nije odvajao od svojih sinova, ali on ne želi od njega ništa, ne zanima ga. Ništa on Đaniju ne zamera, poštuje ga i uvažava, ali smatra da on nije dužan - objasnio je izvor svojevremeno za domaće medije i dodao:

- Radi i živi u Americi, vredan je i sve sam sebi obezbeđuje. I sa Slađom se retko čuje, nema naviku da je zove. Jedino održava kontakt s braćom. Posebno se čuje sa Milošem koji je nedavno dobio dete. Mnogi inače šire priče kako će Slađa da prepiše vanbračnom sinu deo Đanijeve imovine, ali to su gluposti. Uostalom, sve i da jeste tako, dečka to ne zanima. Ne želi ništa od Đanija, ali ga ceni i poštuje i nema ništa protiv njega - istakao je izvor za "Scandal" tada.

Kurir.rs

Bonus video:

01:01 ĐANI SE SPREMA DA MENJA PELENE? Deda ne krije SREĆU – Unuku spremio BOGATE DAROVE, pa OTKRIO koliko će da slavi (KURIR TELEVIZIJA)