JEDNA PEVAČICA SE RODILA U VOZU DRUGA U ŠTALI, BOŽINOVSKA I MARKOVIĆEVA na svet došle NEOBIČNIO, TEŠKA VREMENA

Goca Božinovska i Zorica Marković su na svet došle tako što ih je majka rodila jednu u vozu,a drugu u štali.

Pevačice su ispričale svoju životnu priču:

- Moja životna priča, od detinjstva pa do dana današnjeg uvek je bila neka muka. Ništa mi nije išlo tako glatko. Rodila sam se u vozu i dolazak na svet sam dočekala na podu. Odrastala sam u siromašnoj porodici. Živeli smo u šupi jer nam je zemljotres porušio kuću. Rasli smo u jednoj sobici bez struje. Bila sam niska, sitna i neuhranjena. Zvali su me "mali vrapčić". Oduvek sam maštala da ću jednog dana imati mnogo i da ću nešto da stvorim, ali nisam znala kako i odakle. Znala sam da ću u životu pevati, ali nisam znala koliko pevanjem može da se daleko dogura. Jako se teško živelo. Majka mi je bila domaćica i radila je u nadnici, a otac na železnici. Sestra i ja, još kao male, pomagale smo majci u nadničarskim poslovima. Bogati seljaci su nas plaćali kao da smo odrasle. Tako da sam od detinjstva zarađivala. Posle rada operem ruke, ručam i idem u školu. Bila sam dobro dete i dobar đak - rekla je Goca za Hepi televiziju.

foto: Kurir

Sa druge strane Markovićeva je otkrila svoju stranu priče.

- Imam četvoro braće i sestara. U trenutku kada je moja majka bila trudna sa mnom i moja 20 godina starija sestra bila je trudna. To je tada bila sramota! Razmišljali su o abortusu… Majka me je ipak rodila, u štali. Ne znam ni kada sam se rodila! Nasmejem se kada me neko pita šta sam u horoskopu. Odgovorim im da sam vodopad- rekla je Markovićeva.

foto: Printscreen

