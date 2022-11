BAKA PRASE VIKAO NA KOMUNALCE, SEO U KOLA I POBEGAO! Jutjuber se opet BAHATI, pobegao POLICIJI, ovo su svi detalji SKANDALA

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u poslednje vreme samo ređa skandal za skandalom.

Nakon što je nedavno dobio prekršajnu prijavu zbog nedoličnog ponašanja i vređanja koje se desilo na javnom mestu pred policajcima i novinarima, Ilić je opet došao u sukob sa zakonom.

Kako Kurir saznaje, Bogdan je pre nekoliko večeri u Beogradu na vodi došao svojim automobilom do šetališta, do mesta gde je to zabranjeno. Tu se zateklo i nekoliko pripadnika komunalne milicije, ali i mnogo ljudi koji su posmatrali taj prizor.

- Ne daju mi da uđem u svoja kola. Možete li da se pomerite da uđem u svoja kola? Ne date mi da otvorim vrata od svojih kola. S kojim pravom? Je l' ste me slikali da sam napravio prekršaj? Okej, u prekršaju sam. Pustite me da uđem u svoja kola, molim vas, pomerite se - prenosi nam izvor s mesta događaja šta je bahati Bogdan drskim tonom poručio komunalcima.

Nakon što su od njega zatražili da pokaže ličnu kartu kako bi ga legitimisali, on im je rekao da taj dokument nema kod sebe, jer ga nije poneo. Tada su mu saopštili da je i to prekršaj, ali i da mora da sačeka da dođe policijska patrola.

- Možete da uđete u svoja kola, ali ne možete da napustite lice mesta. Ako napustite vozilom lice mesta, snosićete sankcije - poručio mu je jedan od milicajaca.

Ipak, Bogdana to nije preterano interesovalo, te je i pored upozorenja pripadnika vlasti, čim je ušao u kola i seo za volan, upalio motor i pobegao.

