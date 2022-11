NE MOŽE BEZ NJE! JOVANU JEREMIĆ BIVŠI MUŽ HOĆE OPET DA ZAPROSI: Razveli se prošle godine, a sada POMIRENJE?!

Jovana Jeremić je, po svemu sudeći, fatalna žena. Ne samo za aktuelne partnere nego i za bivše. U prilog tome svedoči to što njen prvi muž Vojislav Milošević, kako Kurir saznaje, ponovo želi da je zaprosi.

- Jovana je Vojina večna ljubav. To je činjenica. On je njome opčinjen. Iako nisu zajedno skoro godinu i više, Voja se njoj i dalje nada. Jeremićeva je prema njemu uvek bila čovek i pravi prijatelj. On je prolazio kroz ozbiljne životne probleme i ona je tu za njega apsolutno za sve. To mu mnogo znači jer zna da ima sigurnost u ženi koju i dalje voli. Ja Miloševića poznajem godinama i mogu da vam kažem da je ona i jedina dama koja je ostavila neizbrisiv trag u njegovom srcu - kaže naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Voja je bio presrećan što ga je Jovana pozvala na rođendan i što mu je dala najznačajniju ulogu te noći:

- Videli ste i sami da je taj rođendan odjeknuo kao bomba. Niko nije očekivao da će se Voja pojaviti, ali ni da će ona onako nonšalantno i šmekerski, u svom stilu, s njim igrati i pevati celo veče. To mu je vratilo veru i nadu u ljubav. Verujte mi da bi on više od svega na svetu voleo da ponovo bude u braku s njom. Vreme će pokazati da li će se njih dvoje vratiti na staro i obnoviti ljubav.

foto: Printscreen/Youtube, Ana Paunković

Međutim, kako Kurir saznaje, jedini ko bi mogao Miloševiću da poremeti ljubavne planove s Jovanom jeste misteriozni gospodin koji se na rođendanu nije pojavio, ali je zato poslao ogroman buket cveća, koji je bio teži od slavljenicine kilaže.

Tim povodom pozvali smo Jovanu:

foto: Kurir

- Moj život je uvek nepredvidiv, ali jedno je uvek sigurno. Nikad ne bih mogla da budem s muškarcem koga ne volim. Vodim ljubav samo sa onim ko mi je centar univerzuma u tom trenutku. Ko će to biti u mojoj skorijoj budućnosti, to samo zna bog. Što se Voje tiče, kad vas već to zanima, kao što sam i njemu rekla, on jedini ima sigurno mesto u mom životu. On je moja konstanta i to će morati da poštuje svaki budući muškarac u mom životu - poručuje Jovana.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Bonus video:

00:51 Jovana jeremić zapevala sa bivšim mužem