RADA MANOJLOVIĆ ZARAĐUJE HILJADE € A OTAC JOJ PRODAJE WC PAPIR NA PIJACI: Rade je od ujutro do uveče na NJIVI, a subotom za TEZGOM

- Rade je od ujutru do uveče na njivi, a četvrtkom, subotom i nedeljom radi na pijacama po selima u okolini Požarevca jer želi da ima svoj dinar. Na tezgi nudi i baterije za satove, sijalice, boce za plin, kaže Rada Manojlović

Rada Manojlović (37) kaže da njen otac Rade (71) prodaje toalet-papir na pijaci po selima u okolini Požarevca! Mada mu je ćerka jedna od najtraženijih i najplaćenijih pevačica, on želi da ima svoj dinar.

foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice, boce za plin... Različite sitnice. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna - napisala je pevačica na Tviteru.

Rada je ponosna na to koliko njen tata uživa u svom poslu.

- Njemu je na prvom mestu druženje sa ljudima, jer to obožava. Oni na pijacu donose gibanice, plin da kuvaju kafu, a često prave i gulaš. Ma moj ćale je legenda kakve nema! Jednom je bila ciča zima, svi u debelim jaknama, a on kuva gulaš - napisala je Manojlovićeva i dodala da je Rade izuzetno vredan čovek.

foto: Printscreen, Premijera

- On je od ujutru do uveče na njivi ili se bavi automehanikom, a četvrtkom, subotom i nedeljom radi na pijacama u okolnim selima. Zavidim mu što je toliko vredan...

Pevačica objašnjava da je Rade nekada izdržavao celu porodicu od prodaje na pijaci:

- Ranije je moglo fino da se zaradi od toga. Lepo smo živeli, ali sad mi se tata žali da je prodaja opala. Poslednjih meseci ima četiri puta manje pazare nego ranije, jer se pijacom prošeta desetak ljudi. Nekad je odlazio da radi u šest ujutru i vraćao se u jedan posle podne, a sad ode u sedam i do devet je gotov. Nema naroda. Možda pijace u gradovima imaju veći promet, ali u selima ne...

Pomagala tati I Manojlovićeva je kao devojčica prodavala s ocem na tezgi. - Jedva sam čekala pijačni dan, jer je za mene bio veliki doživljaj kada me tata povede sa sobom. Najbolji pazar je imao kada smo sestra Maja i ja stajale pored njega. Dolazili su seoski momčići koji su kupovali od njega i ono što im ne treba. Tata je bio ponosan na ćerke. Čak je lepio moje postere na kombi iz kog je prodavao dok sam se takmičila u "Zvezdama Granda". Bio je glavna faca - priča Rada. Pevačica je u rodnom Četerežu izgradila novu kuću, ali Rade sa suprugom Suzanom i dalje živi u staroj. - Rada je podigla veliku kuću, iako imamo još jednu manju. Dovoljno mi je ono što imam, ne treba mi ništa više od toga. Zajedno sa nevenčanom suprugom živim u manjoj kući. Ova veća je kao vikendica Mariji, Nenadu i njoj, da mogu da dođu i sakriju se od javnosti - priča Rade.