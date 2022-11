"HASAN JE ODLEPIO, MOŽE U LUDNICU" Muslimović i kompozitor odgovorili Dudiću na PRETNJE da će im ODUZETI hit "OJ, JARANE, JARANE"

Vest da je Hasan Dudić rešio da angažuje advokate da bi oduzeo prava na pesme koje je osamdesetih davao pevačima i pravio zvezde od njih, a oni sada okreću glavu od njega i neće ni da se pozdrave s njim na ulici, šokirala je estradu.

On je zbog toga, kako kaže, rešio da ih odere na sudu i zabrani im da pevaju njegove hitove, a prava na njih daće bratanici Ildi Šaulić da ih prepeva.

Jedna od spornih pesama je i čuveni hit "Oj, jarane, jarane" koji je otpevao Halid Muslimović.

- Malo je poznato da sam ja komponovao hit pesmu "Put putuje moj jaran" i poklonio je aranžeru Bori Višnjičkom za prvi album Halida Muslimovića. Pesmu je potpuno neprimećeno nekoliko godina ranije snimio Slobodan Trifunov s Radojem Barajevcem i nije mi žao što je ja nisam snimio - rekao je svojevremeno Dudić.

Ovim povodom smo kontaktirali Muslimovića koji je šokiran ovim Hasanovim postupkom.

- Autor te pesme je Bora Višnjički. Ja nemam razlog da se srećem s njim. Ne znam što tu priču nije pričao tri meseca posle izlaska pesme, a ne 40 godina kasnije?! To nema nikakve veze sa njim. Hasana poštujem kao autora i pevača, ali to nema veze s mozgom šta priča. Ja sa autorstvom nemam veze, za to je zadužen SOKOJ, nije mi jasno što sam mu ja pao na pamet - rekao nam je Halid, a onda nas uputio i na kompozitora Boru Višnjičkog.

I Višnjički je ostao zbunjen Hasanovim rečima da će da ga tuži, nazvavši ga "ludakom".

- Jednom sam gledao Hasana na TV-u kada je to pričao. Smatrao sam to neozbiljnim i nisam reagovao, ali sada... Ja sam i njemu radio ploče. Tačno je da je pesmu prvi snimio Slobodan Trifunov, ali ju je Halid otpevao da bude hit. Ja sam komponovao tu pesmu. Dudić je totalno odlepio. Star sam da idem po sudovima. Ako me stvarno bude tužio, može d aide u ludnicu. Imam 10 svedoka kad smo to snimali u studiju - poručio nam je kompozitor.

Jedna od onih koji su se našli na Dudićevom udaru bila je i Ana Bekuta, koja se trenutno nalazi u Americi, i koja nam je preko PR tima poručila da ne daje izjave za medije dok ne prođe godinu dana od smrti njenog partnera Milutina Mrkonjića.

