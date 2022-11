"KAD SAM OTVORILA 3. KOFER, NISAM ZNALA ŠTA ME SNAŠLO" Milica u nikad viđenom izdanju, peškir na glavi, bez šminke, POŽALILA SE

Pevačica Milica Pavlović podelila je sa pratiocima detalj iz privatnog života.

Ona se snimala tokom vožnje automobilom dok joj je mokra kosa bila zamotana u peškir.

foto: Printscreen/Instagram

Bez šminke i umorna od leta koji je prethodno imala, pop zvezda se požalila da jedva stiže da završi sve obaveze koje je sebi nametnula.

foto: Printscreen/Instagram

- Ljudi moji, da podelim sa vama delić svog života. Sletela sam pre dva sata u Beograd, otišla do stana, okupala se, ostavila dva puna kofera nasred sobe, garderoba mi je ostala svuda po podu. Kada sam otvorila treći, nisam znala šta me je snašlo. Da li da uđem u kofer, da se zatvorim i nestanem ili da se uhvatim u koštac sa tim. Na sve to sam jurila stajlinge za snimanja, jurila hiljadu stvari. Treba mi mnogo više od dvadeset i četiri sata dnevno da obavim sve što zamislim. Ukoliko pomislite da ste vi umorni, pogledajte ove moje klipove više puta i recite sebi da ste dobro prošli - istakla je Pavlovićeva na Instagramu.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:26 MILICA DABOVIĆ U SUZAMA: Rekla sam sinu da mu je tata lažov, manipulator i lopov! Ono što joj je sin odgovorio OSTAVLJA BEZ TEKSTA